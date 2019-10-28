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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.10.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Bakan Pekcan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Cumhuriyet, demokrasi ve kalkınmamıza en uygun ortamı sağlamış, bu yolda ülkemiz takdire şayan mesafeler kat etmiştir. 96 yıldır ilerleyişini sürdüren Türkiye'miz bugün, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi ve hukuk devleti kimliğiyle dünyanın yükselen güçleri arasında yer almakta, bölgesine ve dünyaya umut olmaya devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhuriyet'in demokrasi ve kalkınmaya en uygun ortamı sağladığını belirterek, "96 yıldır ilerleyişini sürdüren Türkiye'miz bugün, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi ve hukuk devleti kimliğiyle dünyanın yükselen güçleri arasında yer almakta, bölgesine ve dünyaya umut olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in sözün millette olduğunun nihai beyanı ve milletin bağımsızlığıyla hürriyetinden hiçbir koşulda ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olduğunu bildirdi.
Cumhuriyet'in demokrasi ve kalkınmaya en uygun ortamı sağladığını ve bu yolda Türkiye'nin takdire şayan mesafeler kat ettiğini vurgulayan Pekcan, "96 yıldır ilerleyişini sürdüren Türkiye'miz bugün, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi ve hukuk devleti kimliğiyle dünyanın yükselen güçleri arasında yer almakta, bölgesine ve dünyaya umut olmaya devam etmektedir. Ülkemize, ekonomimize ve istikrarımıza yönelik saldırılara boyun eğmeden Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına atfettiğimiz 2023 hedeflerimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Türkiye'yi yüksek gelirli, müreffeh, kalkınmış ülkeler statüsüne taşımak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, küresel ekonomideki daralmaya ve bölgesinde yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen elde ettiği ticari ve ekonomik başarılarla kayda değer bir performans sergilemektedir. Türkiye'yi dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri haline getirme hedefiyle durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak olan aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." 

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