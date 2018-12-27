Bakan Pekcan'dan çok önemli konkordato açıklaması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İran'a yönelik ambargo kararının Türkiye'yi etkileyebileceğini söyledi. Bakan Pekcan, konkondatoya başvuran şirket sayısının ise 974 olduğunu açıkladı. Bakan Pekcan "Konkordatoyla ilgili yeni bir düzenleme var bundan böyle bağımsız denetim kuruluşlarının raporlamaları doğrultusunda konkordato ilan edilecek."
NTV yayınında konuşan Bakan Pekcan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
*İhracatta şu an hedeflerimize ulaşmış durumdayız, 168 milyar dolar ile tarihi rekora ulaştık, bugünden sonrası artı gelecek.
*Net ihracatın büyümeye katkısının artı olmasını bekliyoruz. İhracatta artışı sürekli kılabilmek istiyoruz, bu yönde sektörel çalışmalarımız var.
*İhracatta bizi en fazla olumsuz etkileyecek AB'de büyümenin yavaşlaması olur, Brexit için her türlü olasılığı değerlendirmek durumundayız, İran kararları da Türkiye'yi etkileyebilecek durumdadır.
*ABD ile ilgili siyasi etkilerden ekonomik ve ticari olarak da etkilendik. Ek vergiler Türkiye'ye iki katına çıkarıldı. Çelikte yüzde 25, aliminyumda yüzde 10 vergi kondu.
EN ÇOK TÜRKİYE'Yİ ETKİLER
*İran'a yapılacak her yaptırım, hem bölgeyi, en fazla da Türkiye'yi etkiler. Muafiyetin Türkiye için uzatılmasını bekliyoruz.
*Normalde konkordato adalet bakanlığının konusu. Şirketler itibarıyla biz de takip ediyoruz. Açılan şirketler olduğu kadar kapanan şirketler de var.
979 firma olmuş bu pazartesi itibarıyla… Bu herkese açık bir haber.
*Konkordatoyla ilgili yeni bir düzenleme var bundan böyle bağımsız denetim kuruluşlarının raporlamaları doğrultusunda konkordato ilan edilecek. Alıcıları zarar sokmak gibi bir niyet varsa kesinlikle izin verilmeyecek.
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