Bakan Pekcan'dan "Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü" mesajı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Ankara'nın başkent oluşunun 96. yılını Twitter'dan yayınladığı mesajla kutladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter'dan yayınladığı mesajda "Milli iradenin ve milli mücadalenin merkezi Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü kutlu olsun. #AnkaranınBaşkentOluşu" ifadesinde bulundu.
Milli iradenin ve milli mücadalenin merkezi Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü kutlu olsun. #AnkaranınBaşkentOluşu pic.twitter.com/rV5W1Kskv0— Ruhsar Pekcan (@pekcan) October 13, 2019
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