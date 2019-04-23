Bakan Pekcan'dan 23 Nisan mesajı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle bir mesaj yayınladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter'da yaptığı açıklamada; "Milletimizin #23NisanUlusalEgemenlikveCocukBayramı'nı kutluyorum. Bu güzel günü çocuklarımıza armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kuruluşundan itibaren Gazi Meclisimizde hizmeti geçenleri ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.#WorldChildrensDay" ifadesinde bulundu.
Milletimizin #23NisanUlusalEgemenlikveCocukBayramı'nı kutluyorum. Bu güzel günü çocuklarımıza armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kuruluşundan itibaren Gazi Meclisimizde hizmeti geçenleri ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.#WorldChildrensDay pic.twitter.com/aiVgNAQYty— Ruhsar Pekcan (@pekcan) 23 Nisan 2019
Yorumları Göster
Yorumları Gizle