Bakan Pekcan'dan 23 Nisan mesajı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Pekcan'dan 23 Nisan mesajı
GeriEkonomi Bakan Pekcan'dan 23 Nisan mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
22.04.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan'dan 23 Nisan mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Pekcan'dan 23 Nisan mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, bayrak ve millet sevgisi ile yetişmesi, büyük ve güçlü Türkiye'ye öncülük etmesi, ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarması en büyük dileğimizdir" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, bayrak ve millet sevgisi ile yetişmesi, büyük ve güçlü Türkiye'ye öncülük etmesi, ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarması en büyük dileğimizdir." ifadesini kullandı.
Pekcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 99'uncu kuruluş yılının gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Pekcan, 23 Nisan 1920'nin, aziz Türk Milleti'nin bağımsızlık ruhuyla ve gönül birliğiyle inşa ettiği, milletin iradesini temsil eden, İstiklal Mücadelesi'nin sembolü TBMM'nin açıldığı kutlu bir gün olmasının yanı sıra Türkiye'nin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından olduğuna dikkati çekti.

Söz konusu tarihi; "milli iradenin, millet egemenliğinin, birlik ve beraberlik ruhunun en önemli göstergesi" olarak nitelendiren Pekcan, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleriyle tüm dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir.  Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın; bayrak ve millet sevgisi ile yetişmesi, büyük ve güçlü Türkiye'ye öncülük etmesi, ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarması en büyük dileğimizdir. Yarınlarımızın umudu çocuklarımıza daha iyi bir gelecek inşa etmek için gayretle çalışıyoruz.  Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. TBMM'nin kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşı'mızın kazanılmasında emeği geçen başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Son dakika... Kamu bankalarının sermayesini güçlendirecek hamle

Bakan Pekcan'dan 23 Nisan mesajı

Fethiye'de gören telefonuna sarıldı! 160 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Tatil öncesi turizmciler uyarıyor: Butik oteller rezervasyonlarına dikkat