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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.05.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan'dan 19 Mayıs mesajı

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Bakan Pekcan'dan 19 Mayıs mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Türk milleti, 19 Mayıs 1919'da kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını dünyaya kanıtlamıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk milletinin, 19 Mayıs 1919'da kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını dünyaya kanıtladığını belirterek, "Bakanlık olarak biz de gerek desteklerimizle gerek yenilikçi faaliyetlerimizle gençlerimizin önünü açmak, onları daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Pekcan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, aziz Türk milletinin inancı ve azmiyle taçlanan Kurtuluş mücadelesinin başlangıcı, birlik ve beraberliğin, kararlılık ve inancın sembolü olan istiklal meşalesinin, 100 yıl önce Samsun'da yakıldığını anımsattı. 

Türk milletinin, 19 Mayıs 1919'da kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya kanıtladığına işaret eden Pekcan, şunları kaydetti: 

"Böylesi önemli bir günü 'Türk gençleri ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.' diyerek gençlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, istikbali inşa edecek olanların gençler olduğunu bizlere göstermiştir. İstiklal şuuruyla yetişen gençlerimizin, tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları, her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak biz de gerek desteklerimizle gerek yenilikçi faaliyetlerimizle gençlerimizin önünü açmak, onları daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." 

Pekcan, geleneklerinden kopmadan çağın gereklerini yerine getiren gençler yetiştirip, geleceğin Türkiye'sinin hep birlikte inşa edileceğini belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın aziz kahramanlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ettiğini bildirdi. 

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