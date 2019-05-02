Bakan Pekcan: Yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize inanıyorum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Pekcan: Yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize inanıyorum
GeriEkonomi Bakan Pekcan: Yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize inanıyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
02.05.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan: Yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize inanıyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Pekcan: Yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize inanıyorum

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Ekonomimizin iş dünyasının omuzlarında yükseldiğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle sorunlara en iyi çözümleri iş dünyamızla güç birliği yaparak getireceğimize ve rekabet gücü daha yüksek, daha dayanıklı bir ekonomi ile yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize inanıyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekonominin iş dünyasının omuzlarında yükseldiğini belirterek, "Bu nedenle sorunlara en iyi çözümleri iş dünyamızla güç birliği yaparak getireceğimize ve rekabet gücü daha yüksek, daha dayanıklı bir ekonomi ile yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize inanıyorum." dedi.

Pekcan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla düzenlenen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "75. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni"ne katıldı. 

Göreve geldiği günden bu yana iş dünyasıyla istişare kurulları kurduğunu anlatan Pekcan, istişareye çok önem verdiklerini, gelen talepleri hassasiyetle değerlendirdiklerini söyledi. Bakanlığa bugüne kadar 2 bin 400 civarında talep geldiğini bildiren Pekcan, "Bunların bin 156'sı bizim bakanlığımıza ait, kalanları diğer bakanlıklarla ilgili. Bunların sadece 150'sine, sebeplerini de izah ederek olumsuz cevap vermişiz. Kalan bin 56 talebinize olumlu dönüş yaptık. Diğer taleplerinizi de bakanlıklara ileterek ve koordinasyon kurulu kurarak, takip ediyoruz." diye konuştu. 

Pekcan, dünyadaki korumacılık eğilimine ve dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen, bakanlık olarak ülkenin kalkınması ve finansmanına önemli katkılar sunmaya devam ettiklerini dile getirdi. Geçen yıl cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamını açıkladıklarını hatırlatan Pekcan, bu yılın ilk 3 ayında ihracatta artış olduğunu aktardı. İhracatın ithalatı karşılama oranına da değinen Pekcan, geçen yılın yüzde 75 ile kapatıldığını ve bu sene ise yüzde 80'lere ulaşıldığını kaydetti. 

Türkiye'nin, gelecek 10 yılda orta gelir seviyesinden yüksek gelir düzeyine yükselmesini hedeflediklerini vurgulayan Pekcan, "Bununla ilgili bulunduğumuz pazarlarda daha fazla güçlenmeye ve markalaşmaya özen gösteriyoruz. İç ticarette, dış ticarette ve gümrüklerde dijitalleşmeye önem veriyoruz, e-ticareti ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Üretimde yeni teknolojileri yakalamayı hedefliyoruz. Yüzde 3-4 bandındaki yüksek teknolojili ürün ihracatını öncelikle yüzde 10'a, daha sonra da yüzde 17'lere çıkarabilmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı. 

"İHRACAT DESTEK OFİSLERİNİ 81 İLE YAYACAĞIZ" 

Pekcan, ihracatçı sayısının artırılabilmesi amacıyla TOBB ile beraber 21 ilde 31 İhracat Destek Ofisi kurduklarını ve bunu 81 ile yayacaklarını belirtti. İhracat Destek Ofisleri çalışmaları hakkında bilgi veren Pekcan, herkesin bu ofislerden yararlanabileceğini söyledi. Bu dönemde 23 ilde istişare toplantısı düzenlediklerini kaydeden Pekcan, buralarda yaklaşık 27 bin esnaf ve 5 bin oda ve borsa temsilcisiyle bir araya geldiklerini söyledi. 

Ticaret müşavirlerinin daha görünür, aktif, verimli şekilde iş dünyasının önünü açan birer rehber olacağına işaret eden Pekcan, Türkiye'ye daha fazla yatırımcı çekilebilmesi için hep birlikte çalışılacağını vurguladı. "E-ticaret"te güven ve hizmet eksikliğini gördüklerini aktaran Pekcan, TOBB ile beraber Güven Damgasını oluşturduklarını kaydetti. Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) üzerinde çalıştıklarına değinen Pekcan, "Şu anda yazılım aşamasında, bu yıl sonunda tamamlandığında artık şirketlerin kuruluş, kapanış ve ruhsat işlemleri PERBİS üzerinden dijital olarak yapılabilecek." şeklinde konuştu. 

Pekcan, bakanlık olarak çalışmalarda iş dünyasının engin birikim ve deneyiminden faydalanmayı çok önemsediklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Bugüne kadar birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalar da bunun somut bir göstergesi. Bugün takdim edilecek hizmet şeref ödülleri de iş dünyamızın siz değerli temsilcilerinin bugüne kadar verdiği emeklerin bir nişanesi olacaktır. Ekonomimizin, iş dünyasının omuzlarında yükseldiğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle sorunlara en iyi çözümleri iş dünyamızla güç birliği yaparak getireceğimize ve rekabet gücü daha yüksek, daha dayanıklı bir ekonomi ile yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize inanıyorum. Ödül alan delegeleri tebrik ediyor, ahirete intikal eden delegelere Allah'tan rahmet diliyorum." 
Pekcan, konuşmasının sonunda "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı"nı kutladı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Fed faiz kararını açıkladı

Gelecekte bu meslekler olmayacak! Yapay zeka onların yerini alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD heyetini kabul etti

Lüks yolcu gemisi Kuşadası'nda