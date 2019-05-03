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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.05.2019 - 17:42, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan: Yenilikçi ticaret platformunu oluşturuyoruz

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Bakan Pekcan: Yenilikçi ticaret platformunu oluşturuyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yenilikçi sektörlerde kendini kanıtlamış girişimcilerle beraber ortak inovatif ticari politikalar oluşturmak üzere 'yenilikçi ticaret platformunu' oluşturuyoruz. İnovasyon Geliştirme Programı da hedeflerimiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz önemli bir organizasyondur. 21. Yüzyılda Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükseltecek yollara baktığımızda bugün ödül alan ve gururumuz olan firmalar gibi inovatif firmaların adımlarını göreceğiz" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yenilikçi sektörlerde kendini kanıtlamış girişimcilerle beraber ortak inovatif ticari politikalar oluşturmak üzere 'yenilikçi ticaret platformunu' oluşturuyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası'nda konuşan Pekcan, yeni teknolojilerin küresel ekonominin omurgası haline geldiğini söyledi.

Pekcan, inovasyon sonucunda patent ve fikri mülkiyet haklarının dünya ekonomisinin önemli bir bileşenini oluşturduğunu aktararak, 2017 yılında küresel fikri mülkiyet ihracatında ABD’nin 128 milyar dolar, Hollanda’nın 55 milyar dolar, Japonya’nın 42 milyar dolar, İsviçre’nin 22 milyar dolar, Almanya’nın 20 milyar dolar yıllık gelir elde ettiğini söyledi.

İnovasyon üreten ülkelerin, aynı zamanda kendi ürettikleri ürünlerini yüksek teknoloji ve katma değer katarak daha yüksek fiyatlı ürün ihraç etme şansına sahip olduğunu vurgulayan Pekcan, "Aynı zamanda bu ürünlerin ihracatının yanında fikri mülkiyet haklarının ihracatıyla da ülkelerine ek kazanç sağlamış oluyorlar. Dolayısıyla bugünün küresel karlı firmaları yarının yatırımcıları ve ihracatçılarıdır." diye konuştu. Pekcan, bugün finans ve enerji şirketleri hariç tutulduğunda dünyanın en karlı 20 şirketten 16 tanesinin inovasyon şirketleri olduğunu belirterek, bu şirketlerin yeni teknolojilere yatırım yapan firmalar olduğunu söyledi.

"YENİLİKÇİ TİCARET PLATFORMUNU' OLUŞTURUYORUZ"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, inovasyon ve rekabetçiliğin bir bütün haline geldiği bu yüzyılda yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselebilmek için inovasyon ve yenilikçi teknolojilerle var olunması gerektiğini anlattı.

Pekcan, 2018 yılında 157 milyar dolar olan sanayi ürünleri ihracatı içinde yüzde 3,5 paya sahip olan yüksek teknolojili ürün ihracatını, ilk aşamada yüzde 10'a, sonra OECD ortalaması olan yüzde 17'ye çıkartmayı hedeflediklerini belirterek, "Ticaret Bakanlığı olarak, bu yüzyılda başarılı olacak bir Türkiye için projeler hazırlıyoruz ve iş dünyamızla ortak olarak uygulamaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

E-ticarette; KOBİ’lerin, kadın ve genç girişimcilerin daha fazla aktif olması için politikalar oluşturduklarına işaret eden Pekcan, yeni teknolojiler için yeni nesil serbest bölgeler üzerinde çalıştıklarını ve buraları teknoloji seraları haline getireceklerini söyledi.
Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yenilikçi sektörlerde kendini kanıtlamış girişimcilerle beraber ortak inovatif ticari politikalar oluşturmak üzere 'yenilikçi ticaret platformunu' oluşturuyoruz. Bugün de burada inovasyon konusunda öncü şirketlerimizle bir aradayız. İnanıyorum ki her geçen gün uyguladığımız politikalarla Türkiye, inovasyon liginde daha üst sıralara yükselecektir.

İnovasyon Geliştirme Programı da hedeflerimiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz önemli bir organizasyondur. 21. Yüzyılda Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükseltecek yollara baktığımızda bugün ödül alan ve gururumuz olan firmalar gibi inovatif firmaların adımlarını göreceğiz. Buradan ödül alan firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyor."

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