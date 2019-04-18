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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.04.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan Türkiye-Romanya JETCO toplantısına katılacak

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Bakan Pekcan Türkiye-Romanya JETCO toplantısına katılacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Romanya İş Ortamı, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Stefan Radu Oprea'nın eş başkanlıklarında yarın İstanbul'da "Türkiye-Romanya JETCO I. Dönem Toplantısı" yapılacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Romanya İş Ortamı, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Stefan Radu Oprea'nın eş başkanlıklarında yarın İstanbul'da "Türkiye-Romanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) I. Dönem Toplantısı" gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, JETCO toplantısında Türkiye ile Romanya'nın ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki ilişkilerinin değerlendirilmesi ve daha da geliştirilmesi, karşılaştıkları sorunlara çözüm bulunması, yeni iş birliği imkanlarının tespit edilmesi ve iki ülke özel sektörleri arasındaki temasların artırılması ele alınacak.

İki ülkenin ticari ilişkilerinin ilerletilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakereleri, karşılıklı yatırımların, müteahhitlik ve teknik danışmanlık hizmetlerinin artırılması, gümrük, ulaştırma, bilim, teknoloji, metalürji, KOBİ'ler, tarım, ormancılık, çevre gibi pek çok alanda iş birliklerinin artırılması konularını içeren I. Dönem JETCO Protokolü de 2 ülke bakanları tarafından imzalanacak.

Ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonu ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, 2 ülke özel sektör kuruluşları ve firmalarının katılımıyla Pekcan ile Oprea'nın iştirak edecekleri "Türkiye-Romanya İş ve
Yatırım Forumu" yapılacak.

TÜRKİYE-ROMANYA TİCARET HACMİ

Romanya ile Türkiye arasında 2017 yılında 5,6 milyar dolar seviyesinde bulunan ticaret hacmi, geçen yıl 6,3 milyar dolara çıktı.  Türkiye'nin Balkanlar'da en çok ihracat yaptığı ve en yüksek ticaret hacmine sahip olduğu ülke konumundaki Romanya'da kayıtlı 15 bin 312 Türk firması faaliyet gösteriyor.

Romanya'da bugüne kadar Türk müteahhitleri 4,3 milyar dolar tutarında 173 proje, Türk teknik müşavirlik firmaları da 6,3 milyon dolar tutarında 7 proje üstlendi. 

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