Bakan Pekcan ticarette 2019'un yol haritasını açıkladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Pekcan ticarette 2019'un yol haritasını açıkladı
GeriEkonomi Bakan Pekcan ticarette 2019'un yol haritasını açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
23.12.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan ticarette 2019'un yol haritasını açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Pekcan ticarette 2019'un yol haritasını açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019’da da ihracattaki yükselişin devam etmesini, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışın sürmesini öngörüyoruz. Bu doğrultuda cari açıkta da aşağı yönlü seyrin devamını bekliyoruz. 2019’da bizim daha çok tasarım, marka, teknoloji ve katma değerli ürün üretim ve ihracatına odaklanmamız gerekiyor. Teşviklerimiz de desteklerimiz de bu yönde olacak" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yılın bakanlık açısından çok verimli geçtiğini, ihracat rekorları açıkladıklarını belirterek, "2019’da da ihracattaki yükselişin devam etmesini, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışın sürmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda cari açıkta da aşağı yönlü seyrin devamını bekliyoruz.” dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pekcan, Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) dengelenme, disiplin ve değişim temelleri üzerine kurulduğunu hatırlatarak, bakanlık olarak çalışmalarını YEP hedefleriyle uyumlu bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Bu yılın, bakanlık açısından çok verimli geçtiğini, ihracat rekorları açıkladıklarını belirten Pekcan, 2019’da da ihracattaki yükselişin devam etmesini, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışın sürmesini öngördüklerini söyledi.

Bu doğrultuda cari açıkta da aşağı yönlü seyrin devamını beklediklerini dile getiren Pekcan, “Gelecek yılın gerek mal gerekse turizmin desteğiyle hizmet ihracatında güçlü performans göstereceğimiz bir yıl olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Pekcan, bu çerçevede net ihracatın büyümeye pozitif katkı vermesini öngördüklerini dile getirdi. YEP'te cari açığın GSYH'ye oranının 2019'da yüzde 3,3'e gerileyeceğinin öngörüldüğüne dikkati çeken Pekcan, bu hedefleri yakalamak için çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.

Öte yandan ihracattaki artışı sürdürülebilirliğe kavuşturmak için önemli çalışmaları hayata geçireceklerini belirten Pekcan, şöyle devam etti:
"Yüksek teknolojili sanayi ürünlerinde bu yılın 9 ayında yüzde 3,3 olan oranı daha yüksek seviyelere çıkarmak, hizmet ihracatını yazılım gibi teknoloji grubunu da içerecek şekilde artırmak, teknoloji, tasarım ve markalaşmaya ağırlık vermek, mevzuatı sadeleştirmek, dijitalleşmeyi artırmak, gümrük süreçlerini kolaylaştırmak gibi birçok projeyi 2019'da tamamlamak ya da uzun vadeli projelerimize bu yıl içinde başlamak istiyoruz."

GELECEK YIL REKABET KANUNU DEĞİŞECEK

Pekcan, 2019 yılında dünyada önemli gelişmeler olacağına işaret ederek, Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) reform yapmak yönünde çalışmaların bulunduğunu, Türkiye'nin de bu çalışmaların bilfiil içerisinde olacağını ifade etti.

Bir taraftan ticaret savaşlarının sürdüğünü bir taraftan da hem Fed'in hem Avrupa Birliği'nin sıkı para politikalarının devam etmesinin öngörüldüğünü anlatan Pekcan, bunların kısmen piyasayı daraltan faktörler olduğunu, bunlara yönelik de tedbirlerini alacaklarını kaydetti.

Pekcan, bu sene AB ülkelerinin büyümesini sürdürdüğünü, onun da ihracatta etkisi olduğunu belirterek, "2019'da da AB'ye ihracatımızın artmasını bekliyoruz. 2019'da bizim daha çok tasarım, daha çok marka daha çok teknoloji ve katma değerli ürün üretim ve ihracatına odaklanmamız gerekiyor. Bunun için teşviklerimiz de desteklerimiz de bu yönde olacak." değerlendirmelerinde bulundu.

Yapılması gereken çok önemli işler bulunduğuna dikkati çeken Pekcan, "Örneğin Türkiye’de 1994'ten bu yana Rekabet Kanunu değişmemiş, Avrupa Birliği 2003'te değiştirmiş, 2008 ve 2010’da da revizyonunu yapmış. Biz uluslararası bir rekabet kanunu üzerine çalışmamızı yaptık. Bu konu Türkiye'ye yabancı yatırımcı çekmek için çok önem arz ediyor. Çünkü yatırımcılar yatırım yapmak için ülkelerin rekabet hukukunu göz önünde bulundurur.” şeklinde konuştu.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ SİSTEMİNDE MODERNİZASYON

Gelecek dönemde yeni ihracatçılara destek vereceklerini ancak bu destekler için firmaların mallarının ürün güvenliğinden geçmesi gerekeceğine dikkati çeken Pekcan, şunları aktardı:

“Türk Malı imajını korumamız da çok önemli, ‘ihracatı tabana yayacağız’ derken kötü bir imaj da oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla ürün güvenliği ile ilgili de çok güzel bir çalışma yaptık. Dış ticarete konu ürünlerin güvenirliği ve kalitesini artırmak amacıyla ürün güvenliği ve denetimi faaliyetlerini en etkin şekilde gerçekleştireceğiz. Ürün güvenliği ve teknik düzenlemelere ilişkin çalışmalarımızı tamamlayarak AB mevzuatına uyumlu hale getirecek ve ürün güvenliği sistemimizi modernize edeceğiz.”

Bir taraftan yasal ticareti kolaylaştırıp hızlandırmaya devam ederken diğer taraftan da potansiyel tehditlere odaklanıp yasa dışı ticaretle etkin şekilde mücadele edeceklerini vurgulayan Pekcan, reel sektörün önemli fonlama araçlarından olan bonolarda karekod sisteminin altyapısını oluşturarak, sistemin ticari hayatta aktif olarak kullanılmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Pekcan, “Toptancı hallerinin, sebze ve meyvelerin yanı sıra et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ürünleri, arı ürünleri ile kesme çiçeğin de ticaretinin yapılabildiği, modern hizmet tesislerine sahip toptan gıda merkezlerine dönüştürülmesini ayrıca üretici örgütlerinin pazar paylarının artırılması için üretici örgütlerine vergi avantajı getirilmesini, üretici örgütlerine toptancı halindeki iş yerlerinin yüzde 30'unun ayrılmasını ve iş yerlerinin indirimli olarak kiralanmasını sağlayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle