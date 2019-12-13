AA
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Bakan Pekcan tarih verdi! İki önemli uygulama hayata geçecek
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Pekcan,"Sınır kapılarındaki araç trafiğinin yönetilmesi ve düzenlenmesine ilişkin Randevulu Sanal Sıra Sistemi uygulamasını 2020 yılı içinde kara sınır kapılarında hayata geçirmeye başlayacağız." dedi.
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