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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.12.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan STK temsilcileriyle bir araya geldi

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Bakan Pekcan STK temsilcileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, artık iş dünyasının, ihracat desteklerinden otomasyon sistemi üzerinden yararlanabileceğini belirterek, "Ofislerinden müracaat edecekler ve desteklerimizin her aşamasından yararlanıp sonuçlandırabilecekler" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında Ticaret Bakanlığında İstişare Kurulu Toplantılarının yedincisi gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve bakanlık bürokratları katıldı.

Pekcan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bu toplantılarla iş dünyasının önde gelen STK temsilcileriyle bir araya geldiklerini ve ihracat politikalarıyla ilgili yol haritalarını oluştururken önerilerini ve katkılarını değerlendirdiklerini vurguladı. Dünya ekonomisinin zorlu bir dönemden geçtiğini ifade eden Pekcan, bu süreçte yeni politikalar, girişimler ve yeni hamleler oluşturulması gerektiğini söyledi. Pekcan, küresel ekonomi büyüme tahminlerinin de düşürüldüğünü ifade ederek, Türkiye'nin önde gelen dış pazarlarında da büyüme rakamlarının düşük geldiğini, Türkiye'nin bu gelişmelere rağmen oldukça iyi durumda olduğunu belirtti.

Dünya Ticaret Örgütünün 9 aylık verilerine göre, en çok ihracat yapan ve ihracatlarının istatistiklerini sunan 69 ülke arasında ihracatı düşen 50 ülkenin ihracatının ortalamada yüzde 2,6 düşüş gösterdiğini belirten Pekcan, Türkiye'nin aynı dönemde ihracatının yüzde 2,59 arttığına dikkati çekti.

Böylelikle dünya sıralamasında ihracatın artış oranı itibarıyla Türkiye'nin 7'nci sırada, değer artışında da 5'inci sırada olduğunu belirten Pekcan, "Bu rakamlarla tatmin olmuyoruz, hedeflerimiz daha yüksek. Daha yüksek ticaret ve ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz ama bir taraftan da küresel ekonominin içinde bulunduğu koşulları da iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda yol haritamızı hazırlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Pekcan STK temsilcileriyle bir araya geldi
Pekcan, ihracatın 9 ayda değer bazında yüzde 2,6 artmasına rağmen miktar bazında yüzde 7,9 arttığına işaret ederek, birim fiyatlarında düşüş olduğunu söyledi. Küresel ihracat birim fiyatında da yüzde 9,6 azalma bulunduğuna dikkati çeken Pekcan, "Burada da dünyadan biraz daha iyi durumda gidiyoruz.” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla istişare ederek ve uluslararası kurumların raporlarının incelenmesiyle ihracat ana planın oluşturulduğunu anımsatan Pekcan, hedef ülke sektörlerin belirlendiğini hatırlattı. Pekcan, hedef ülkelerin ithalatından alınan payın binde 5, hedef sektörlerde yapılan ihracatın payının da binde 7,6 olduğuna dikkati çekerek, bunları yüzde 1’e çıkarmak istediklerini vurguladı.

Bakan Pekcan, 83 bin 236 ihracatçı firmanın 74 bininin KOBİ olduğunu ve değer bazında ihracatın yüzde 55’ini KOBİ’lerin yaptığını belirterek, “3,5 milyon KOBİ’miz var. KOBİ’lerin sadece yüzde 2’si ihracat yapıyor. Bunu yüzde 4-5’e çıkardığımız anda ihracat rakamlarımız fırlar. Hedef ülke, hedef sektör ve ihracatın tabana yayılması perspektifimizle çalışmalarımız sahada devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir ihracatı artırmayı, yeni sektör ve pazarlara yönelik yatırım stratejilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Pekcan, "Burada dünyada en çok talep gören ürünler üzerinde nerelerde güçlüyüz, hangi sektörlere, hangi ürünlerde destek vermeliyiz, hangi ürünlere yoğunlaşmalıyız, bunu ele alacağız." değerlendirmelerinde bulundu. Pekcan, ilk 6 ay içinde net ihracatın büyümeye katkısının 9,7 puan olduğuna dikkati çekerek, "Üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüme var, dördüncü çeyrekte inşallah daha pozitif bir rakam bekliyoruz ve 2020'ye el birliğiyle umutla bakıyoruz." dedi.

İHRACATÇILAR DESTEKLERE DİJİTAL ORTAMDA BAŞVURABİLECEK

Bakanlık tarafından yeni geliştirilen Destek Yönetim Sistemi’nden bahseden Pekcan, şöyle konuştu:
“Artık iş dünyamız, ihracat desteklerimizden otomasyon sistemi üzerinden yararlanabilecek. Ofisinden müracaat edecekler ve desteklerimizin her aşamasından yararlanıp sonuçlandırabilecekler. Kağıtsız ihracata da başlamıştık. Beyannamelerimizi de artık ofiste açabiliyor, süreci online takip edebiliyoruz. Diğer bakanlıklarımız ve kurumlarımızdan beklediğimiz evraklar tamamlandığında 2020 yılında ithalat işlemlerini de dijital ortamda yapabiliyor olacağız."

"TİCARET SAVAŞLARI DTÖ SİSTEMİNİ TEHDİT EDİYOR"

Ticaret savaşlarının, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) kural bazlı çok taraflı sistemini tehdit ettiğini kaydeden Pekcan, şöyle devam etti:
"ABD, DTÖ'nün temyiz organının çalışmasını bloke edebilecek duruma geldi. 10 Aralık itibarıyla 2 üyenin görev süresi doluyor ve biz her zaman çok taraflı adil, serbest ticaretten yanayız. Bununla beraber görüyoruz ki ikili anlaşmalar çok taraflı anlaşmaların yerini almaya başladı. Bizim AB ile Gümrük Birliğimiz var ve yüzde 50 ihracatımızı buraya yapıyoruz. Bunun güncellenmesi çok önemli. Bugün hem bu güncelleme hem de Brexit ile ilgili STK'lerimizin sunumları olacak. Çünkü sadece siyası boyutu değil bizim buradaki her türlü kazanımımız iş dünyasındaki kazanım anlamına geliyor." 

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