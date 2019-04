Bakan Pekcan: Hedefimiz tüm işlemlerde dijitalleşme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, artık ticaret müşavirleri ve ataşelerinin, Yeni Hükümet Sistemi'nin etkinliğine, verimliliğine ve dinamizmine uygun şekilde yapılandığını belirterek, "Bundan böyle ticaret müşavirlerimiz, daha etkin, daha verimli, izlenebilir ve görünür olacak." dedi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu'ndaki 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirildi.



Bakan Pekcan, buradaki konuşmasında, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine dünyanın her tarafında görev yapan "ticaret akıncıları" olarak Külliye'de bulunmaktan büyük şeref duyduklarını söyledi.



Dış ticaretin yüzyıllardır ulusların zenginliğinin kaynağı olduğunu dile getiren Pekcan, İpek ve Baharat yolları, coğrafi keşifler, kervansaraylar, limanlar, finans merkezlerinin "dış ticaretin tarihteki izleri olduğunu belirtti. Pekcan, "21. yüzyılda da refahımızın en sağlam temeli, yine 'ticaret bayrağımızın' dünyanın her yanında dalgalanmasıdır." diye konuştu.



Türk müteahhitlerinin, Afrika'dan Sibirya'ya kadar her coğrafyada var olması gerektiğini belirten Pekcan, şunları kaydetti:



"Türk lojistik filosu en hızlı, en verimli ve en rekabetçi şekilde ürünlerimizi taşımalı, ihracatçımız, 21. yüzyılın teknolojilerinde üreterek dünya lideri olmalıdır. Yazılımcılarımız, sağlık turizmcilerimiz, eğitimcilerimiz bölgesel liderler olup Türkiye'ye döviz kazandırmalıdır. Eximbankımız da her zamanki gibi ihracatçımızın yanındadır. Ülkemizin zenginliği için çıkılan bu yolda ihracatçımızın, müteahhidimizin ve taşımacılarımızın, dünyanın her yerinde yol arkadaşı Ticaret Bakanlığı ticaret müşavirleri ve ataşelerimizdir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine hedef olarak koyduğu vizyon doğrultusunda dünyanın her yanında 24 saat çalışmaya devam ettiklerini belirten Pekcan, şu ifadeleri kullandı:



"Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Zat-ı alilerinizin onayı ile Bakanlığımızda Yurtdışı Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğünü kurduk. Artık ticaret müşavirlerimiz ve ataşelerimiz, Yeni Hükümet Sistemimizin etkinliğine, verimliliğine ve dinamizmine uygun şekilde yapılanmaktadır. Bundan böyle ticaret müşavirlerimiz, daha etkin, daha verimli, izlenebilir ve görünür olacak. İş dünyamızın bulundukları ülkede başarılı olması için Türkiye’ye yatırımcı çekilmesi için artık daha aktif çalışacaklar."



"HEDEFİMİZ TÜM İŞLEMLERDE DİJİTALLEŞME"



Küresel ekonomide bir taraftan yeni teknolojilerin devreye girerek bambaşka bir küresel ekonomi inşa edildiğini, diğer yandan da korumacılık önlemlerinin ciddi bir şekilde hissedildiğini anlatan Pekcan, tüm göstergelerin dünya ekonomisinin ve ticaretinin yavaşlamaya başladığına işaret ettiğini söyledi.



Pekcan, geçen yıl 168 milyar dolarlık ihracat ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını hatırlatarak, 2019'un ilk 3 ayında artan ihracatın verdiği özgüvenle, 21. yüzyılda başarılı olacak bir Türkiye için elbirliğiyle çalıştıklarını, projeler hazırladıklarını ve uygulamaya koyduklarını dile getirdi.



Yeni Hükümet Sistemi'nin etkinliğiyle tüm sivil toplum örgütlerinin projelere aktif katılımı sayesinde kısa zamanda verimli sonuçlar alacaklarına inandıklarını belirten Pekcan, ihracatçıya rekabet gücü kazandıracak şekilde, küresel bir dil hale gelen dijitalleşme alanında pek çok adım attıklarını ifade etti.



Pekcan, hedeflerinin tüm işlemlerde dijitalleşme olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Ülke ve ürün bazlı çalışmalarımızı hedef pazarlar doğrultusunda hazırlıyoruz ve uygulamaya sokuyoruz. Yeni teknolojilerin üretimini ve ihracatını artırmayı odak hedefimize aldık. Çünkü yüksek sanayi ürünleri ihracatımızın ihracatımız içindeki payı yüzde 3-4. Bu oranı öncelikle yüzde 10'a, daha sonra

da OECD ortalamasına çekmeyi hedefliyoruz. Yeni teknolojilerle üretimi ve ihracatı desteklemek için yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kuruyoruz."



Pekcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle yeni nesil ihtisas serbest bölgelerine teknoloji seraları kuracaklarını belirterek, "Günümüzde bilgi her zamankinden büyük bir güç. Ticari istihbaratı yapay zekaya dayalı bir yazılım programıyla tamamlayarak, birkaç ay içinde daha fazla güçlendireceğiz ve inşallah ihracat dünyamızın hizmetine sunacağız." dedi.



Tüm projelerde, ticaret müşavirlerinin bulundukları ülkelerde, ihracatçının önünü açacak ve yatırımcıları ikna edecek aktörler olduğunu anlatan Pekcan, şunları kaydetti:



"Görevi hakkıyla yerine getirmek için hep beraber yılmadan çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Beş gün olarak planladığımız bu program çerçevesinde uluslararası politikamızın ve hedeflerimize konferans neticesinde başarılı şekilde ulaşmak için istişareler gerçekleştiriyoruz. Hem ihracatçı birlikleri hem iş konseyi başkanlarımızı ve sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ile bir araya geliyor, karşılıklı fikir alışverişi yapıyoruz. Kamu-özel sektör işbirliğinin en verimli şekilde nasıl kurgulanacağını saptayacağız. Ayrıca, dış temsilcilerimizi iş dünyamızın etkin kuruluşları olan Eximbank ve Helal Akreditasyon Kurumuyla bir araya getirerek yeni ve güncel bilgileri kendileri ile paylaşacağız."