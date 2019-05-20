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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.05.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan Fransa'ya gidiyor

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Bakan Pekcan Fransa'ya gidiyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Paris'e gidecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere 22 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'e gidecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantının bu yılki ana teması "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Dijital Dönüşümü Kullanmak: Fırsatlar ve Zorluklar" olarak belirlendi.

Pekcan, 23 Mayıs'ta yapılacak "Dijital Çağda Ticaret Kazanımlarından Yararlanmak ve Ticaret Kazanımlarının Çeşitlendirilmesini Sağlamak" konulu oturuma katılacak. Oturumda, dijital teknolojilerin ve sınır ötesi veri akışının maliyetleri azaltmasının yanı sıra küresel değer zincirlerine katılımı kolaylaştırması gibi konular ele alınacak.

Pekcan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi bir grup ülkenin öncülüğünde müzakereleri sürdürülen "Hizmetlerde Ulusal Düzenlemeler"e ilişkin toplantıda da bulunacak. Söz konusu toplantıda, konuya ilişkin Bakanlar Bildirisi'nin de kabul edilmesi bekleniyor.

OECD Bakanlar Konseyi çerçevesinde Avustralya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek DTÖ Gayriresmi Bakanlar Toplantısı'nda da yer alacak olan Bakan Pekcan, Güney Kore Ticaret Bakanı Yoo Myunghee ile de görüşecek.  Pekcan, 23 Mayıs'ta yurda dönecek.

OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı OECD bünyesinde her yıl düzenlenen Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın (MCM) farklı konulardaki oturumlarına, 36 üye ülkenin maliye, ekonomi, dışişleri, ticaret ve diğer ilgili bakanlarının yanı sıra uluslararası örgütlerin üst düzey temsilcileri katılıyor.

Bu yılki toplantıya Slovakya başkanlık ederken, Kanada ile Güney Kore eş başkanlık görevini üstlenecek.

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