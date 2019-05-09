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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.05.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan: Emekleme sürecini geçtik, koşuyoruz

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Bakan Pekcan: Emekleme sürecini geçtik, koşuyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Türkiye havacılık sektöründe azımsanmayacak bir yol katetmiş durumdadır." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin havacılık sektöründe azımsanmayacak bir yol katettiğini belirterek, "Şu anda artık emekleme sürecini geçtik, koşuyoruz. Şimdi havacılıkta küresel oyuncuların ve Bakanlığın destekleriyle uçuşa geçmemiz lazım." dedi.

Ticaret Bakanlığı ve Boeing'in düzenlediği Havacılıkta Tedarik Zinciri Geliştirme ve İhracat Konferansı Mövenpick Hotel Ankara'da gerçekleştirildi. 
Bakan Pekcan, konferansa katılan Türk firmalarının yetkililerine hitaben yaptığı konuşmada, yüksek teknolojili ürün ihracatında firmaların küresel tedarik zincirlerine daha fazla katılım göstererek Türkiye'nin ihracatına daha fazla katkı sunabileceklerine inandıklarını söyledi. Pekcan, Bakanlık olarak firmalara nasıl destek olabileceklerini incelediklerini ve bu doğrultuda destekler vermeye devam ettiklerini dile getirdi. 

Konferansın gelecek dönemde küresel tedarik zincirlerine katılımda firmaların önünü açacak etkinliklerin ilki olduğunu belirten Pekcan, bundan sonra söz konusu etkinliklere farklı sektörlerle devam edeceklerini bildirdi. 

"Artık zemin tamam, biz hazırız, Bakanlık arkanızda şimdi havacılık sektörü ile beraber uçma zamanı." diyen Pekcan, dünyadaki teknolojik dönüşüm ve gelişimi yakinen takip ettiklerini ve sağlıklı politikalar geliştirdiklerini kaydetti. 

İhracatçıları geleceğe hazırlamak Türkiye'nin mal ihracatındaki konumunu yükseltmek amacıyla proje bazlı destek mekanizması olan Küresel Ticaret Zinciri desteğini (KTZ) oluşturduklarını hatırlatan Pekcan, şu ifadeleri kullandı: 

"Türkiye, havacılık sektöründe azımsanmayacak bir yol katetmiş durumdadır. Bunu daha da geliştirmemiz lazım. Şu anda artık emekleme sürecini geçtik, koşuyoruz. Şimdi havacılıkta küresel oyuncuların ve Bakanlığın destekleriyle artık uçuşa geçmemiz lazım. Yüksek teknolojili ürün ihracatımızı havacılık sektörü başta olmak üzere artırmamız lazım." 

Havacılık sektöründe şu anda sadece 3 firmanın KTZ desteğinden faydalandığını dile getiren Pekcan, daha fazla firmayı desteklerden yararlandırmak istediklerini belirtti. 

Firmaların, başta AS 9100 olmak üzere, havacılık alanında ihracatçı olmalarını sağlayacak her türlü sertifikanın teminindeki danışmanlık hizmetlerinin yüzde 75'ine sponsor olduklarını ifade eden Pekcan, şunları kaydetti: 

"Sertifikanızı almanız halinde katlandığınız maliyetin de yüzde 50'sini pazara giriş belgelerine yönelik desteğimiz kapsamında hibe ediyoruz. Amacımız sadece sizleri küresel tedarik zincirlerinde yüksek teknolojili ürün ihracatınızı artırabilmek. Küresel tedarik zincirlerine kabul edildiğinizde üretim ve tedarik sürecindeki ihtiyaçlarınıza göre desteklerimizi yapılandırabiliriz." 

"BOEİNG TEDARİK ZİNCİRİNDE DAHA FAZLA TÜRK FİRMAYI GÖRMEK İSTİYORUZ"

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı ve Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın da Türkiye'nin havacılık sanayisi ihracatının ülkenin kalkınmasına büyük katkı sunduğunu ve Boeing'in 70 yılı aşkın zamandır Türkiye'de iş yaptığını söyledi. 

Geçen yıl Boeing'in Türkiye'deki ilk teknoloji ve mühendislik merkezini açtığına dikkati çeken Sargın, Boeing'in, uçaklarının maliyetinin toplam yüzde 65'inin dünyada 34 ülkedeki tedarikçilerinden sağlandığını anlattı. 

Sargın, 20 yıl içinde havacılık sektörünün dünyada yüzde 4,2 büyümesinin beklendiğini ifade ederek, bu dönemde 6,3 trilyon dolar değerinde 43 bin yeni uçak ihtiyacı oluşmasını öngördüklerini bildirdi. 

Havacılıkta tedarikçi olmanın önemine değinen Sargın, şunları kaydetti: 

"Boeing olarak her yıl 1 milyarın üzerinde parça satın alıyoruz. Küresel tedarik zincirimizde yıllık harcamamız 43 milyar dolar. Türkiye ile bugüne kadar iş hacmimiz 1,8 milyar dolara ulaştı. Yıllık 200 milyon dolara yakın alımımız var. Bu, ülkemiz için çok önemli bir ihracat potansiyeli. Türkiye'nin bu
büyüyen sektörden daha fazla pay alması gerektiğine inanıyoruz. Dünya büyük, tedarikçi çok. Sanayimizin zorlu küresel ortamda rekabetçi olması için çok çalışmalıyız. Boeing olarak Türk havacılık sanayisine destek oluyoruz. Türkiye'den daha fazla firmayı Boeing tedarik zincirinde görmek istiyoruz." 

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