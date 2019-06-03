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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.06.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor gerçekleşti

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Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Türkiye ihracatta mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 oranında artarak, 16 milyar 813 milyon dolara yükseldiğini, böylelikle Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen, Türkiye’nin ihracatında her ay yeni bir rekora imza atıldığını belirten Pekcan, mayıs ayında da yeni bir rekor kırıldığını ifade etti.

Dünyanın başlıca ekonomileri tarafından istatistiki olarak tercih edilen, serbest bölgelerinin ve antrepolarının ticaretini de yansıtan GTS verilerine göre Mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre %11,46 oranında artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldiğini belirten Pekcan, “Böylece Türkiye ihracatta Mayıs ayında, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı.” dedi.

Bakan Pekcan, 2019 yılının ilk 5 ayında ihracatın ise %5,37 artışla 76,6 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Pekcan, Mayısta ithalatın da geçen yılın aynı dönemine kıyasla %19,85 azalarak 18 milyar 588 milyon dolara gerilediğini kaydetti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 78,11 AZALDI

Mayıs ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre %78,11 düzeyinde azalarak 1 milyar 774 dolara gerilediğini bildiren Pekcan, “Geçen yılın Mayıs ayında dış ticaret açığımız 8 milyar 108 milyon dolar seviyesindeydi. Dış ticaret hacmimiz ise %7,51 azalarak 35,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.“ dedi.

2019 yılında dış ticaret açığındaki hızlı düşüşün ekonominin dış finansman ihtiyacını azaltarak ekonomiye stratejik bir katkı sunduğuna işaret eden Pekcan, “Yılın ilk 5 ayında dış ticaret açığımızdaki daralma 25,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer bir ifade ile ülke ekonomimizin geçen yılın aynı dönemine göre dış finansman ihtiyacı 25,5 milyar dolar azalmıştır.” ifadesine yer verdi.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 90,5

Geçen yılın Mayıs ayında yüzde 65 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının 2019 yılının Mayıs ayında %90,5 düzeyine yükseldiğini açıklayan Pekcan, 5 aylık dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 66,9’dan yüzde 87,9’a çıktığını ifade etti.

Mayıs ayında Türk Lirası ile yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre %47,18 artış gösterdiğine de dikkati çeken Pekcan, bu dönemde Türk Lirası ile yapılan dış ticaretin toplamı 11 milyar 561 milyon TL olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Bu yılın ilk 5 ayında, dünya ticaret piyasalarındaki tüm zayıflamaya rağmen ihracatını %5,37 oranında artıran Türkiye’nin aynı dönemde yüksek katma değerli yatırım ürünleri ihracatında ise %8,88 artış yakaladığını belirten Pekcan, hedeflerinin ihracat kompozisyonu içerisindeki yüksek katma değerli ürünlerin payını yükseltmek olduğunu vurguladı.

“İHRACATÇILARIMIZDAN BAYRAM HEDİYESİ”

Bakan Pekcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Son dönemde Bakanlığımızca finansmandan dijitalleşmeye, yeni pazar stratejilerinden ticaret diplomasisine, sivil toplumla istişare mekanizmalarından ihracatın tabana yayılması faaliyetlerine kadar atılan adımların da katkısıyla ihracatımız önemli bir ivme yakalamıştır. İhracatımızdaki bu artış ihracatçılarımızdan Türkiye ekonomisine adeta bayram hediyesi olmuştur. İhracatımızdaki bu momentum, Çin’in dahi aylık olarak ihracatının düştüğü, ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığı, Avrupa’nın ekonomisinde yavaşlamanın olduğu bir dönemde görülmüştür. Mayıs’ta AB’ye yaptığımız ihracat geçen yılın aynı ayına yüzde 4,1 artarken, hedef pazarlardan, ABD’ye yüzde 25,6, Rusya’ya yüzde 13,9, Meksika’ya yüzde 20,9 Çin’e yüzde 2,6 oranında artmıştır. 2019 yılı boyunca Türkiye ihracatındaki bu olumlu performansın sürmesini bekliyoruz.”

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