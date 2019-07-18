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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.07.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan açıkladı! Eximbank 11 bin 535 ihracatçıyı destekliyor

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Bakan Pekcan açıkladı! Eximbank 11 bin 535 ihracatçıyı destekliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Eximbank'ın 2019 yılı sonu itibarıyla ihracatçılara hem nakit kredi, hem sigorta hem de garanti olarak 48,4 milyar dolar finansman desteği vermesini hedefliyoruz. Bu rakamın da ihracatın yüzde 27'sinin finansmanını sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen "Türk Eximbank 2019 Yılı İlk 6 Ay Faaliyet Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyada ticaret ve ekonomilerde yavaşlamanın söz konusu olduğuna dikkati çekerek özellikle de Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olan Avro Bölgesi'nde ekonomik göstergelerin aşağı yönlü revizyonlarının yapıldığını dile getirdi. 

Pekcan, buna rağmen ihracatın yılın ilk yarısında Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 88,2 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, "2018 yılının ilk yarısında dış ticaret açığımız 41,9 milyar dolarken bu yılın ilk 6 ayında bu rakam 14 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İnşallah temmuz ayının rakamları açıklandığında dış ticaret açığının azalmasının devam ettiğini göreceğiz." ifadesini kullandı. 

Türkiye’nin dış finansman ihtiyacında da geçen yıla göre 28 milyar dolarlık azalma meydana geldiğini vurgulayan Pekcan, bu rakamın, ekonomik dengelenme sürecinde Türkiye ekonomisi için çok önemli bir destek olduğunu söyledi. 

Pekcan, bu senenin ilk çeyreğinde ihracatın büyümeye 12,2 puan destek verdiğini belirterek, geçen yılın aynı döneminde söz konusu rakamın 4,1 puan olduğunu hatırlattı. 

EXİMBANK'IN DESTEKLEDİĞİ İHRACATÇI SAYISI 11 BİN 535

Finansmanın en doğru adrese, yani ihracata yönlendirmek gerektiğinin altını çizen Pekcan, bu doğrultuda Türk Eximbank'ın ihracatçıların her zaman yanında olduğunu ifade etti. 

Pekcan, Türk Eximbank'ın "ihracat alacak sigortası" alanında Türkiye’de birinci sırada olduğunu belirterek, şöyle konuştu: 

"Bankacılık sektöründe kredi büyüklüğü açısından 8. sırada, aktif büyüklüğü açısından da 9'uncu sırada yer almaktadır. Ayrıca Eximbank ihracat kredilerinin yüzde 53’ünü tek başına finanse etmektedir. Eximbank'ın 16 şube ve 14 irtibat bürosu bulunmaktadır. Hedefimiz bu sayıyı 2019 sonuna kadar 20 şube ve 20 irtibat bürosuna çıkarmaktır. 2019'un ilk 6 ayında Eximbank nakit kredi desteği sigorta ve garanti kapsamında 21,4 milyar dolar finansman desteği sağlamıştır. İlk 6 ayda ihracatımızın yüzde 25,5'i de Eximbank tarafından finanse edilmiştir. Eximbank, 2019 yılının ilk 6 ayında gerek sendikasyon gerek bilateral krediler gerek tahvil ihracı ve gerekse uluslararası kuruluşlardan olmak üzere 2,5 milyar dolarlık fon sağlamıştır. Ulaşılan ihracatçı sayısı 2019 yılının ilk 6 ayı sonu itibarıyla 11 bin 535’e yükselmiştir. Bu da yıllık yüzde 12’lik bir artışa tekabül etmektedir." 

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı tabana ve KOBİ'lere yaymak konusunda kararlı olduklarını ifade ederek, bu doğrultuda Eximbank’ın çalıştığı firmaların içinde KOBİ oranının artışına da son derece önem verdiklerini, bu oranın bugün yüzde 72’ye ulaştığını söyledi. 

Ayrıca, bankanın son 1 yıl içinde kredi müşterisi olan firma sayısının da yüzde 8 arttığına dikkati çekerek, sigortalı ihracatçı sayısının ise yüzde 27 arttığını dile getirdi. 

Pekcan, "Tıpkı ihracat performansımızdaki gibi Eximbank'ın da ilk 6 ayda çok başarılı bir performans sergilediğini görüyoruz." dedi. 

Eximbank’ın ihracatçılara farklı finansman kaynakları temin etmesi konusunda yeni çözümler üreteceklerini belirten Ruhsar Pekcan, şunları kaydetti: 

"Eximbank'ın 2019 yılı sonu itibarıyla hem nakit kredi, hem sigorta hem de garanti olarak 48,4 milyar dolar finansman desteği vermesini hedefliyoruz. Bu rakamın da ihracatın yüzde 27'sinin finansmanını sağlayacağını öngörüyoruz. Firma sayısının yıl sonu itibarıyla 12 bin 500'e ulaşmasını hedefliyoruz. KOBİ oranı hedefimiz de yüzde 72'den yıl sonunda yüzde 75'e ulaşmaktır." 

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Bakan Pekcan açıkladı! Eximbank 11 bin 535 ihracatçıyı destekliyor
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