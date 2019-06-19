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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
19.06.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan açıkladı! 500 milyon dolarlık destek geliyor

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Bakan Pekcan açıkladı! 500 milyon dolarlık destek geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan döviz kredisi cinsinden Türk menşeli yatırım malı alımlarına ilişkin destekleri açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank aracılığıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk Lirası cinsinden 2 milyar lira, döviz kredisi cinsinden de Türk menşeli yatırım malı alımlarına yönelik 100 milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracına yönelik ise 500 milyon dolarlık destek vereceklerini açıkladı. 

Ticaret Bakanı Pekcan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ihracatta büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek, amaçlarının yüksek teknolojili ve tasarıma dayalı daha fazla ihracata ulaşmak olduğunu vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 23 Mayıs&ta İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'nin açıklandığını hatırlatan Pekcan, söz konusu paket ile ihracat potansiyeli yüksek ve istihdama büyük oranda katkı veren sektörlere finansman sağlanarak ihracata verilen desteğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Pekcan, Türk Eximbank’ın da aynı doğrultuda 2019 yılı hedefleri içerisinde yenilikçiliğe ve Ar-Ge’ye dayalı, katma değeri yüksek, uluslararası piyasalarda “Türk Malı” imajını güçlendirecek nitelikteki markalı ürün üretimine destek vermesinin yer aldığına dikkati çekti.

Türk Eximbank aracılığıyla yüksek teknolojili ürün ihracatına bu yıl Türk Lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği sağlayacaklarını bildiren Pekcan, döviz kredisi cinsinden de Türk menşeli yatırım malı alımlarına yönelik olarak 100 milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracına yönelik ise 500 milyon dolarlık destek vereceklerinin altını çizdi.

DESTEK PAKETİNİN HEDEFİ YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATI

Bakan Pekcan, Türk Eximbank’ın yeni destek paketinin detayları hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Yüksek teknolojili ürün ihracatı gerçekleştiren firmalara KOBİ şartı aranmaksızın bir yıla kadar vade opsiyonlarında mevcut program ve koşullarda Türk Lirası kredi kullandırılacak. (Halihazırda 2 anapara taksitli 1 yıl vade opsiyonu faiz oranı yüzde 17,60’dır) Bir yılı geri ödemesiz 3 yıla kadar vadeli Türk Lirası kredi imkanı getirilerek faiz oranları 2 yıl vadeli devlet tahvili faizinin yüzde 70’i esas alınarak belirlenecek. İhracatçı firmaların Türk menşeli makine ve ekipman yatırım malı harcamalarını özendirmek amacıyla kullandırılacak döviz cinsinden orta uzun vadeli ihracata yönelik yatırım kredileri için ilgili projelerin gelir yaratma potansiyelleri dikkate alınarak azami 3 yılı geri ödemesiz azami 10 yıl vade opsiyonu tanınacak ve bu kredilerde yarım (0,50) puan avantaj sağlanarak Euribor+yüzde 4,00 faiz oranı uygulanacak. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatını gerçekleştiren firmalara döviz cinsinden orta uzun vadeli işletme sermayesi kredisi, azami 1 yılı geri ödemesiz azami 5 yıl vadeyle ve benzer vadedeki diğer kredilere göre 0,25 puan indirim yapılarak Euribor+yüzde 4,25 üzerinden kullandırılacaktır.”

Pekcan, “İvme finansman paketinin ihracat ayağını daha da kuvvetlendirecek bu desteklerimiz Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılması hedefine ve yatırımda sermaye malı kullanımına önemli katkı sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu. 

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