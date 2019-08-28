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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)
28.08.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan: 6 ayda, 177 bin 244 çağrı cevaplandırıldı

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Bakan Pekcan: 6 ayda, 177 bin 244 çağrı cevaplandırıldı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Alo 175 Tüketici Şikayet Hattı' aracılığıyla 6 ayda 177 bin 244 adet çağrının cevaplandırıldığını, en çok başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 2017-2019 yılları arasında ’Alo 175 Tüketici Şikayet Hattı’na yapılan ihbar sayısı ve en çok ihbar gelen konulara ilişkin soru önergesini yanıtladı. Bakan Pekcan, ’Alo 175 Tüketici Şikayet Hattı’ aracılığıyla 6 ayda 177 bin 244 adet çağrının cevaplandırıldığını kaydetti. 177 bin 244 adet çağrıdan 62 bin 24’ünü ’ayıplı mal ve hizmetler’, 27 bin 106’sını ’mesafeli satışlar’, 21 bin 977’sini ’abonelik sözleşmeleri’nin oluşturduğunu kaydeden Bakan Pekcan, ayrıca tüketici hakem heyeti başvuru süreçleri, devre tatil, fiyat etiketleri, paket turlar gibi şikayetlerin de yer aldığını belirtti. Pekcan, çağrı merkezine en çok başvurunun sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’den gerçekleştiğini kaydetti.

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