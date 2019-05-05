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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
05.05.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Bakan Pekcan: 15 Temmuz’dan sonra 210 bin 544 şirket kuruldu

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Bakan Pekcan: 15 Temmuz’dan sonra 210 bin 544 şirket kuruldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şirket açılış, kapanışlarına ilişkin verileri paylaştı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 15 Temmuz 2016- 7 Nisan 2019 tarihleri arasında toplam 210 bin 544 şirketin açıldığını, 36 bin 21 şirketin ise kapandığını duyurdu.

Bakan Pekcan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ardından 7 Nisan 2019 tarihine kadar kapanan ve yeni açılan şirket sayısına ilişkin soru önergesini yanıtladı. Pekcan, çeşitli nedenlerle söz konusu tarihler arasında, Türkiye’de toplam 210 bin 544 şirketin kurulduğunu, 36 bin 21 şirketin ise kapandığını bildirdi.

İl il kapanan ve açılan şirket rakamlarını da açıklayan Bakan Pekcan, 15 Temmuz 2016 ile 7 Nisan 2019 tarihleri arasında açılan ve kapanan şirket sayısında İstanbul’un ilk sırada yer aldığını belirtti. Buna göre İstanbul’da bu tarihlerde 82 bin 551 yeni şirket açılırken, 17 bin 851 şirket kapandı. Bakan Pekcan, Ankara’da 21 bin 992 şirket açılırken, 3 bin 56 şirketin kapandığını, İzmir’de 12 bin 978 şirket açılırken, 2 bin 195 şirketin kapandığını belirtti.

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