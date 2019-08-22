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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
22.08.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli'den Volkswagen fabrikasıyla ilgili önemli açıklama

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Kuru üzüm rekolte açıklaması için Manisa’da bulunan Tarım ve Orman Baklanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la olan otomobil yatırımı diyaloğunu anlattı. Bakan Pakdemirli “Sanayi Bakanımıza otomobil yatırımıyla ilgili Manisa’da bakanlığımızdan görüş istedi, ben de 'Tüm yetkiler sizde gerekeni yapın’ dedim” açıklamasında bulundu.

Kuru üzüm rekolte açıklaması için Manisa’da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la geçtiğimiz aylarda aralarında geçen diyaloğu anlatarak, “Sanayi Bakanımız Mustafa Varank Bey, ‘Manisa’da bir araba fabrikasının yatırım durumu var. Ne dersin, seni de ilgilendiren bir kısmı var’ dedi. Ne gerekiyorsa hepsini yap, tüm yetki sende bütün imzaları atabilirsin bakanlığım yerine çünkü Manisa bizim için çok önemli dedim" diyerek isim vermeden dünya devi otomobil firması Volkswagen’in yatırım için Manisa’yı seçtiğini ifade etti. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa’da kuru üzüm rekolte ve fiyatını açıklarken bir yandan imar sorunuyla ilgili gereken desteği vereceklerini diğer yandan da aylardır nereye yapılacağı resmi olarak açıklanmayan ve Alman kaynaklarında Manisa’nın isminin ön plana çıktığı Volkswagen firmasının yatırımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Manisa’da çalışmalara başladığını ifade etti.

Manisa’nın bir tarım şehri olmasının yanında önemli bir sanayi şehri de olduğuna dikkat çeken Bakan Pakdemirli, “Kendimi Manisa’da evimde hissediyorum. Manisa’da 515 bin hektarda tarım yapılan bir şehir. Manisa sadece tarım değil aynı zamanda bir de sanayi şehri. Sayın Sanayi Bakanımız Mustafa Varank bey beni birkaç ay önce aradı ve dedi ki ‘Manisa’da bir araba fabrikasının yatırım durumu var. Ne dersin, seni de ilgilendiren bir kısmı var. Çünkü araziler bakanlığınızı ilgilendiren kesimler var ve bakanlığınız çok önemli kilit bir noktada. Bu konuda ne yapabiliriz?’ dedi. Ne gerekiyorsa hepsini yap, tüm yetki sende bütün imzaları atabilirsin bakanlığın yerine çünkü Manisa bizim için çok önemli dedim" diyerek isim vermeden dünya devi otomobil firması Volkswagen’in yatırım için Manisa’yı seçtiğini ifade etti.

Manisa’nın imar sorunuyla ilgili olarak da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talebine cevap veren Bakan Pakdemirli şunları söyledi:
"Sayın başkan mazbatayı alır almaz ilk birkaç haftada bizi ziyarete geldi. İmar konusunda da üzerimize düşen ne varsa, koruma kullanma dengesini koruyacak şekilde imarla ilgili üzerimize düşen her şeyi yaparız. Ben Manisa’dan gittikten sonra Manisa’yı unutanlardan değilim. Manisa benim için çok önemli ve Manisa ile olan bağımı hiçbir zaman koparmayacağım bundan emin olun.”

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