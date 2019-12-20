Bakan Pakdemirli'den tağşiş açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Ben sizin Tarım ve Orman Bakanınız olduğum sürece hiçbir zaman hasat döneminde ithalata izin vermedik. Bu, konu çok çarpıtılıyor, hiçbir zaman da izin vermeyeceğiz. Sizlerin alın teri ve emeği bizler için çok önemli. Emeklerinizi siyaset malzemesi asla yapmayacağız ve yaptırmayacağız" dedi.