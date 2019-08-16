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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.08.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli'den sulamada tasarruf çağrısı

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Bakan Pakdemirli'den sulamada tasarruf çağrısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Su zengini bir ülke olmadığımız için sulamada tasarruflu sistemleri tercih etmeliyiz. Suyun 40 milyar metreküpünü yani yüzde 74'ünü sulamada kullanıyoruz. Bu sebeple en büyük su tasarrufu sulamada yapılabilir" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmaması nedeniyle tasarruflu sulama sistemlerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce hizmete alınan sulama tesislerinde su tasarrufunun ön planda olduğu kapalı ve borulu sistemlerin kullanıldığını bildirdi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada ortalama olarak her 7 yılda bir kuraklık görüldüğüne işaret eden Pakdemirli, "Bu sebeple toplumun refah seviyesini yükselten sulama projelerinin öncelikli olarak ve süratle hayata geçirilmesi gerekir. Bunu yaparken de su zengini bir ülke olmadığımız için tasarruflu sistemleri tercih etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, su kaynaklarının 40 milyar metreküpünün yani yüzde 74'ünün sulama amaçlı, geri kalanının ise içme, kullanma ve sanayi suyu olarak kullanıldığını, bu nedenle en büyük tasarrufun sulamada yapılabileceğini ifade etti.

"YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE TASARRUF YAPILABİLİYOR"

Türkiye'de ekonomik olarak 8,5 milyon hektar sulanabilir alan bulunduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:
"6,65 milyon hektar alan şu an sulanabiliyor. 2019 yılı itibarıyla ülkemizde sulamaya açılan bu alanların yüzde 34'ünde klasik (vahşi), yüzde 38'inde kanaletli ve yüzde 28'inde kapalı sistem (borulu) sulama yapılıyor. 2003 yılı öncesinde kapalı sistem sulama oranı yüzde 6 idi. 2003'ten itibaren eski sistemleri terk ederek modern sulama sistemlerini hayata geçirmeye başladık. Borulu sistemlerle yapılan yağmurlama ve damlama metodlarıyla sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor."

Pakdemirli, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıplarının en aza indirildiğini de bildirdi. 

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