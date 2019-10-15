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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli'den Macaristan'da "Barış Pınarı" mesajı

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Bakan Pakdemirli'den Macaristan'da "Barış Pınarı" mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Suriye'deki varlık sebebimiz kendi güvenliğimizi ve yerel toplulukların güvenliğini sağlamak. Biz PKK/PYD ve DEAŞ ile mücadele ediyoruz. Orada yaşayan Kürtlerle, Araplarla, Türkmenlerle, Süryanilerle savaşmıyoruz. Avrupa Birliği, ABD, Arap Birliği ve birtakım ülkelerin kınayan ifadeler kullanması ve bildiriler yayınlaması bizi üzdü. Bu süreçte Macaristan'ın yanımızda olması bizi memnun etti" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Suriye'deki varlık sebebimiz kendi güvenliğimizi ve yerel toplulukların güvenliğini sağlamak. Biz PKK/PYD ve DEAŞ ile mücadele ediyoruz. Orada yaşayan Kürtlerle, Araplarla, Türkmenlerle, Süryanilerle savaşmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Pakdemirli, Budapeşte Su Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan'da temaslarda bulundu. Burada Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile bir araya gelen Pakdemirli, Macaristan'ın, "Barış Pınarı Harekatı"na verdiği desteğin Türkiye için çok önemli olduğunu bildirdi. Pakdemirli, "Suriye Barış Pınarı Operasyonu kapsamında Türkiye'nin yalnızlaştırılmasına karşı Macaristan'ın ülkemiz lehine sergilediği duruş için müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, Türkiye'nin sınırlarında bir terör devleti ve terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Suriye'deki varlık sebebimiz kendi güvenliğimizi ve yerel toplulukların güvenliğini sağlamak. Biz PKK/PYD ve DEAŞ ile mücadele ediyoruz. Orada yaşayan Kürtlerle, Araplarla, Türkmenlerle, Süryanilerle savaşmıyoruz. Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin ve Süryanilerin kendi topraklarında, kendi evlerinde huzur içinde yaşaması için mücadele veriyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne en fazla ihtiyacı olan biziz. Amacımız demografik yapıyı bozmak değil, aksine demografik yapıyı yeniden tesis etmek üzerine. Avrupa Birliği, ABD, Arap Birliği ve birtakım ülkelerin kınayan ifadeler kullanması ve bildiriler yayınlaması bizi üzdü. Bu süreçte Macaristan'ın yanımızda olması bizi memnun etti. Terör gruplarının finanse edilmesi ve silah sağlanması konusu ise bizleri çok rahatsız etti. Biz bu operasyon öncesi birlikte hareket ettiğimiz ve parçası olduğumuz tüm organizasyonlara gerekli bilgilendirmeleri yaptık."

İki ülke arasındaki iş birliğine de değinen Pakdemirli, Türkiye ile Macaristan arasında tarım ve ormancılık konularında bir ivme yakalandığına işaret ederek, "Bu gelişmelerin, özellikle yaban hayatını koruma, yaban hayvanlarını çeşitlendirme gibi konularda da artmasını bekliyoruz. Macaristan'ın doğa turizmi konusundaki bilgi ve tecrübesinin Türkiye olarak farkındayız, bu tecrübeden faydalanmak için istekli olduğumuzu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

"MACARİSTAN OLARAK DURUŞUMUZ DEVAM EDECEK"

Macaristan Başbakan Yardımcısı Semjen de Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında tutumunun özellikle iki noktada çok haklı olduğuna dikkati çekerek, "Bunlardan birincisi sınır güvenliğini sağlaması, diğeri Suriye halkının bağımsızlığı ve topraklarına yeniden dönmesi. Suriye halkının bağımsızlığı için bu operasyonun iyi sonuçları olacağına inanıyoruz. Macaristan olarak Avrupa Birliği'nin yaklaşımını veto ettik ve bu dik duruşumuzu da devam ettireceğiz. Avrupa Birliği nezdinde Türkiye'nin yanında olduğumuzu belirttik. Türkiye'ye uygulanmakta olan tutuma karşı duruşumuz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yaban hayatın korunmasına ilişkin iş birliği çalışmasını da değerlendiren Semjen, iki ülke arasındaki teknik heyetlerin hemen çalışmaya başlamasını önerdi.

BAKAN PAKDEMİRLİ "SU ZİRVESİ"NDE KONUŞACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasına göre, ziyaret kapsamında iki ülke arasında, tarımsal iş birliği, kooperatifler, ormancılık, yaban hayvanlarının çeşitlendirilmesi vasıtasıyla yaban hayatının geliştirilmesi ve ekoturizm alanlarında başlatılacak proje ve çalışmalar değerlendirilecek. Ayrıca Türkiye'nin su politikaları ve kırsal kalkınma projeleriyle ilgili bilgiler Macaristan makamlarıyla paylaşılacak.

Bakan Pakdemirli, yarın Budapeşte Su Zirvesi kapsamındaki "Su Stresi ve Göç-Krizleri Önlemenin Bir Yolu Var mı?" konulu oturumda açılış konuşmacısı olarak yer alacak. Pakdemirli, konuşması kapsamında Türkiye'nin gıda ve su krizleri kapsamındaki tutumu, mülteci sorunları ve Suriye konusundaki duruşuna ilişkin değerlendirmelerde bulunacak ve Barış Pınarı Operasyonu'nun gerekliliğiyle ilgili görüşlerini katılımcı ülke temsilcileriyle paylaşacak.

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