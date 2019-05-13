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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.05.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli'den Japonya'da "tarımda teknoloji kullanımı" mesajı

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Bakan Pakdemirli'den Japonya'da "tarımda teknoloji kullanımı" mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Günümüz dünyasında tarımsal üretimi artırmak için en etkili çözüm teknolojinin kullanımıdır. Sanayi 4.0 ve akıllı tarım gibi bilişim teknolojilerinin tarımda girdi optimizasyonu sağlayan karar destek sistemlerinde kullanılması, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımında önemli rol oynayacak" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugünün dünyasında tarımsal üretimi artırmak için en etkili çözümün teknolojinin kullanımı olduğunu belirterek, "Sanayi 4.0 ve akıllı tarım gibi bilişim teknolojilerinin tarımda girdi optimizasyonu sağlayan karar destek sistemlerinde kullanılması, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımında önemli bir rol oynayacak." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pakdemirli, Japonya'nın Niigata kentinde düzenlenen ve ana teması "Sürdürülebilir Tarımsal Gıda Sektörüne Doğru Ortaya Çıkan Sorunlar ve İyi Uygulamalar" olan G20 Tarım Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dünyanın en gelişmiş 20 ülkesinin tarım bakanlarının ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, katılımcılar 3 gruba ayrılarak küresel düzeyde tarımı istişare etti.

"Yenilikçi İnsan Kaynaklarını ve Yeni Teknolojileri Teşvik Etme" konusunun alt tema olarak işlendiği birinci oturuma katılan Bakan Pakdemirli, hayati öneme sahip tarımın, dünyanın üzerinde en çok durduğu konulardan biri olduğuna işaret ederek, tarım teknolojilerinin sürdürülebilir kalkınma ve gıda güvenliği için öneminin gün geçtikçe arttığını bildirdi.

Pakdemirli, 2050 yılına kadar küresel nüfusun 10 milyara ulaşmasının beklendiğine ve artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için küresel gıda üretiminin iki katına çıkarılması gerektiğine dikkati çekerek, doğal kaynakların kısıtlı olduğunu ve tarımın iklim değişikliği gibi ek sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Bugünün dünyasında tarımsal üretimi artırmak için en etkili çözümün teknolojinin kullanımı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Bugün ve özellikle yakın gelecekte, Sanayi 4.0 ve akıllı tarım gibi bilişim teknolojilerinin tarımda girdi optimizasyonu sağlayan karar destek sistemlerinde kullanılması, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımında önemli rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'DEKİ ÇALIŞMALARI ANLATTI

Geçmişten bugüne yapılan uygulamaların, hedeflenen verim ve üretim miktarına ulaşmada "bilgi", "teknoloji" ve "yönetim" gibi 3 kilit unsurun gerekliliğini gösterdiğini anlatan Pakdemirli, şöyle devam etti:
"Özellikle karlılık sorunu ve çevresel etkinin getirdiği çekinceler, tarım sektörünü yeni teknolojiler araştırmaya ve bunları uygulamaya yöneltmiştir. Çiftçiler artık, ekimden gübrelemeye ve hasattan ilaçlamaya kadar arazilerindeki her bir operasyonu dekarlardan metrelere indirgeyecek şekilde kontrol edebilmekte, uygulanan işlemleri etkinliği artıracak şekilde yönetebilmekte, sonuçta daha çok verim ve üretim elde etmektedirler. Bunun yanı sıra makine kontrol sistemleri, arazi operasyonlarında maliyetleri düşüren uygulamaları zamandan tasarruf sağlayarak gerçekleştiren ekipman otomasyonunu sağlamaktadır."

OECD verilerine göre, Türkiye'nin 2017 yılında tarımda Ar-Ge'ye en fazla yatırım yapan 8'inci ülke olduğunu belirten Pakdemirli, katılımcılara Tarım Bilgi Sistemi, Çiftçi Portalı, elektronik küpeleme, elektrikli traktör gibi Türkiye'de tarımsal inovasyon konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

19 MADDELİK BİLDİRİ

Toplantı sonunda, 19 maddeden oluşan G20 Tarım Bakanları Bildirisi kabul edildi. Bildiride, tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilirliğine yönelik inovasyon, sektörün kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümesi için tarım-gıda değer zincirlerine odaklanma, küresel sorunları ele almak için iş birliği ve bilgi alışverişi, dünya çapında sosyal yardım ve envanter çalışması, G20'nin gelecekteki iş birliği alt başlıkları yer aldı.

Bakan Pakdemirli, toplantıda oldukça yoğun bir görüşme trafiği de gerçekleştirerek Japonya, Çin, Hollanda, İngiltere, Hindistan yetkilileri ve AB'nin tarım ve kırsal kalkınmadan sorumlu yetkilileriyle bir araya geldi. 

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