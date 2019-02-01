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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
01.02.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli'den ceviz üretimi açıklaması

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Bakan Pakdemirli'den ceviz üretimi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘5 Yılda 500 Bin Fidan’ kampanyası kapsamında Denizli’de fidan dağıtım törenine katıldı. Bakan Pekdemirli, "Türkiye aslında dördüncü büyük üretici. Çin, ABD ve İran’ın ardından geliyoruz. 200 bin ton biz üretiyoruz, 400 bin ton İran üretiyor. Çok hızlı bir şekilde buraya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Denizli Sevindik Kapalı Pazaryerinde düzenlenen programa Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, davetliler ile vatandaşlar katıldı. ‘5 Yılda 500 Bin Fidan’ kampanyası kapsamında Denizli’de 30 bin fidan dağıtıldı. Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, cevizin önemine dikkat çekti.

"DENİZLİ İLE AYRI İLGİLENECEĞİM"

Denizli’ye eli boş gelmediğini ifade eden Pakdemirli, "Özel sürprizlerimiz, hediyelerimiz var. Denizli deyince Ege’den gıptayla baktığımız bir şehir. Aynı zaman bir tarım kenti. Denizli’ye ayrı bir önem göstermemiz mutlaka söz konusu. Ben 81 ilin bakanıyım ama Ege ile Denizli ile ayrı ilgileneceğim. Denizli’ye ne yapsak az" dedi.

"DÜNYADA YAŞAYAN HERKES İÇİN BİR AĞAÇ DİKECEĞİZ"

Ağacın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Pakdemirli, "24 Haziran’dan sonra bakanlıkların sayısı azaldı. Tarım ve Orman Bakanlığı bir araya geldi. Ben Cumhurbaşkanımıza bu doğru kararından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ağaç olmayınca yağış olmaz, yağış olmayınca su olmuyor, su olmayınca tarım olmuyor. Tarımı, suyu, ağacı birlikte yönetmemiz lazım. Allah'a şükür orman varlığını arttıran nadir ülkelerden birisiyiz. Orman varlığımız son 16 senede 1 buçuk milyon hektar artmış. Toplam arazilerimizin inşallah 2023 yılında yüzde 30’u orman ve ağaçlık arazi olacak. İnşallah 2023 yılında 7 milyar ağaç dikme hedefimiz var. Dünyada yaşayan herkes için bir ağaç dikeceğiz. Bugün birleşen iki bakanlık sayesinde başka şeyleri de konuşmak lazım. Ormanda hayvancılık, ormanda tarımı konuşmamız lazım. Bunlarla ilgili planlamalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE ASLINDA DÖRDÜNCÜ BÜYÜK ÜRETİCİ"

Türkiye’nin cevizde ithalatçı konumda olduğunu hatırlatan Pakdemirli, "İnşallah ihracatçı konuma geçebiliriz. Cevizin ana vatanlarından birisi Türkiye. Buna rağmen bu konumda olmamamız gerekiyor. Bu açığı kapatacağımıza inanıyorum. Cevizle ilgili birimlerimiz çalışmalar yürütüyor. Türkiye aslında dördüncü büyük üretici. Çin, ABD ve İran’ın ardından geliyoruz. 200 bin ton biz üretiyoruz, 400 bin ton İran üretiyor. Çok hızlı bir şekilde buraya ulaşma hedefliyoruz. Denizli, Ege bölgesinde birinci sırada, Türkiye’de üçüncü sırada. Türkiye’de Denizli birinci sırada olabilir. Buradaki ana amaç, cevizi ihraç eder hale getirmek. İthal bağımlılığı yok etmek istiyoruz. Denizli’de artık cevizin bir şekilde borsasını kurmak istiyoruz. Ben belediye başkanıma, borsa başkanıma soruyorum. Ortak bir iş yapmaya varsanız, bir ortak bir iş yapalım, cevizin ana vatanı Denizli olsun" şeklinde konuştu.

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