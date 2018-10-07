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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
07.10.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli'den Antep fıstığında rekor artış müjdesi

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Bakan Pakdemirli'den Antep fıstığında rekor artış müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "2018 yılı Antep fıstığı rekoltesinin 2017'ye göre yüzde 208 artış ile 240 bin ton olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2018 yılı Antep fıstığı rekoltemiz ülkemiz için rekordur" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı Antep fıstığı rekoltesinde rekor artış yaşandığını belirterek, "2018 yılı Antep fıstığı rekoltesinin 2017'ye göre yüzde 208 artış ile 240 bin ton olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine, 2018 yılı Antep fıstığı rekoltesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin, Antep fıstığı üretimiyle 2016 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünyada ABD ve İran'ın ardından üçüncü sırada yer aldığına işaret eden Pakdemirli, 2017'de fıstık rekoltesinin 78 bin ton olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Pakdemirli, bu yıl ise üretimin rekor düzeyde yükseleceğini öngördüklerini vurgulayarak, "Antep fıstığında rekolte tahmin çalışması Bakanlığımız ilk müdürlükleri koordinatörlüğünde Antep Fıstığı Rekolte Tespit Komisyonlarınca temmuz ayında fıstık bahçelerinde salkım sayımı yapılarak gerçekleştiriliyor. 2018 yılı Antep fıstığı rekolte tahmin çalışmaları ülkemiz üretiminin yoğun olarak yapıldığı Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Siirt ve Şanlıurfa illerinde yapıldı. Buna göre, 2018 yılı Antep fıstığı rekoltesinin, 2017'ye göre yüzde 208 artış ile 240 bin ton olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

"KİŞİ BAŞI TÜKETİM 1,5 KİLOGRAM"

2002 yılında 2,1 milyon dekar olan Antep fıstığı üretim alanının 2017'de 3,2 milyon dekar alana yükseldiğine dikkati çeken Pakdemirli, tesis edilen yeni bahçelerin ekonomik anlamda üretime geçmesiyle üretimde ciddi artış yaşandığını bildirdi.

Pakdemirli, kişi başı Antep fıstığı tüketiminin 1,5 kilogram, yeterlilik derecesinin de yüzde 111 olduğunu aktarırken, "2018 yılı Antep fıstığı rekoltemiz ülkemiz için rekor üretimdir. 2002'de 35 bin ton olan üretimimizin o döneme göre yüzde 586 oranında artışla 240 bin ton olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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