Bakan Pakdemirli'den "Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü" mesajı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın başkent oluşunun 96. yılını Twitter'dan yayınladığı mesajla kutladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter'dan yayınladığı mesajda "İstiklal mücadelemizin merkezi Ankara, Cumhuriyetimizin Başkenti olarak demokrasi, bağımsızlık ve medeniyet meşalesini aynı ruhla taşımaya devam ediyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi saygıyla rahmetle yad ediyorum. #AnkaranınBaşkentOluşu" ifadesinde bulundu.
İstiklal mücadelemizin merkezi Ankara, Cumhuriyetimizin Başkenti olarak demokrasi, bağımsızlık ve medeniyet meşalesini aynı ruhla taşımaya devam ediyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi saygıyla rahmetle yad ediyorum.#AnkaranınBaşkentOluşu pic.twitter.com/9PCvlYVNaZ— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) October 13, 2019
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