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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.11.2018 - 09:13, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli uyardı: O gıdalardan uzak durun mutlaka...

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Bakan Pakdemirli uyardı: O gıdalardan uzak durun mutlaka...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüketicilerin ambalajlı ürünleri tercih etmesi gerektiğini belirterek, "Açıkta satılan süt, zeytinyağı gibi ürünlerden uzak durulması lazım. Bunlar belki organiğe, köye, çiftliğe, kırsala olan özlemimizi sembolize ediyor ama bunları her zaman çok iyi niyetli ürünler olarak algılamamamız gerekiyor." dedi.

PAKDEMİRLİ, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Ankara Gıda ve Kontrol Laboratuvarı'nı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Laboratuvarda incelemelerde bulunan Pakdemirli'ye, Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk ve Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık eşlik etti. Varlık, laboratuvarın tarihçesi, personeli, birimleri ve buralarda yapılan analizler konusunda brifing verdi.

Pakdemirli, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Bakanlığın gıda güvenliğini sağlama konusunda sıkı denetimler yaptığını belirterek, "Burada çalışan özverili personeli ve ciddi laboratuvar altyapısını da gördükten sonra içim çok daha rahat. Çünkü ne yazık ki hala tağşiş ve halk sağlığını tehdit edebilecek birçok konuyla ilgili sıkıntılı işler var ama bunların hepsiyle burası sonuna kadar savaşıyor." diye konuştu.

"AMBALAJLI ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ"

Tüketicilerin ambalajlı ürünleri tercih etmesi gerektiğini dile getiren Pakdemirli, bu ürünlerin denetlendiğini ve gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini ifade etti.
Pakdemirli, açıkta satılan süt, zeytinyağı gibi ürünlerden uzak durulması gerektiğine işaret ederek, "Bunlar belki organiğe, köye, çiftliğe, kırsala olan özlemimizi sembolize ediyor ama bunları her zaman çok iyi niyetli ürünler olarak algılamamamız gerekiyor." dedi.
25 yıl gıda ve perakende sektöründe bulunduğunu söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Laboratuvarlarımızın bugünkü seviyesinden gurur duydum. Laboratuvarlarımız dünya çapında uluslararası standartlarda işler yapıyor. Dışarıya da hizmet veren, kendi kendine tamamen yeten bir laboratuvar halinde çalışmaları devam ettiriyorlar. Alo 174 Gıda Hattı ile yapılan vatandaşların
başvurularının değerlendirmeleri de burada yapılıyor."

Pakdemirli, özellikle ithalat, ihracat tarafında gıda analizlerinin hızlı ve sanayiciye yük getirmeyecek şekilde kabul edilebilir ücretler karşılığında yapılması gerektiğini ifade etti.

"ORGANİK SERTİFİKASI OLMALI"

Laboratuvarda organik ürünler konusunda da incelemeler yapıldığını aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu:
"Organik aslında ürünlerin üstüne yapışmış bir kavram. Organik ürün dediğimiz, kuruluşlarca sertifikalandırılan ve tohumdan çatala kadarki zincirde organik olduğunu ispat eden ürünlerdir. Köylerde organik denilen ürünlere de çok itibar etmememiz lazım. Eğer hiçbir ilaç ve gübre kullanılmıyorsa bazen gerçekten de organik olabilir ama bu tabii ki her zaman o ürünün sağlıklı ve doğru bir ürün olduğu anlamına gelmiyor. Organik ürün tüketmek istiyorsak 'organik sertifikası'nı mutlaka aramamız, eğer ambalajlı bir ürün ise mutlaka arkasını çevirip 'organik hologramı'nı görmemiz lazım."

"SOĞANDA DENETİMLER DEVAM EDECEK"

Pakdemirli, son zamanlarda yapılan denetimlerle soğanda fiyat artışlarının önüne geçildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zaman zaman arz-talep dengesine bağlı olarak fiyatlar artabiliyor. Bundan istifade etmek isteyenlerin takipçisiyiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak denetimler yapıyoruz. Bu denetimlerimiz devam edecek. Belki ben de birkaç tanesine katılabilirim. Önemli olan vatandaşlara sürekli doğru fiyatlarla gıda sağlamamız ve bu fiyatlarının spekülatif olmaması."

LABORATUVAR HAKKINDA

Bu yıl, 12 bin 400 numuneye 43 bin analiz yapılan Ankara Gıda ve Kontrol Laboratuvarı 15 ayrı birimden oluşuyor. Laboratuvarda 431 farklı analiz yapılırken bu analizlerin 136'sı akreditasyon kapsamında bulunuyor.

Laboratuvarda, diğer laboratuvarlardan farklı olarak coğrafi işaretli ürünlerde orijin belirleme analizleri, etten cinsiyet tayini ve laboratuvarlarda kullanılan cihazların kalibrasyon analizleri yapılıyor.

Araştırma projelerinin de yürütüldüğü laboratuvarda, TÜBİTAK ile mikotoksin analizlerinde kullanılan kitlerin yerli imkanlarla üretimi çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ve il müdürlükleri ekiplerince bu yıl 5 Kasım itibarıyla 150 bin 381 gıda üretim yeri, 386 bin 840 gıda satış yeri ve 389 bin 848 toplu tüketim yeri denetlendi. Bunların 14 bin 327'sine idari para cezası uygulanırken 114'ü için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

 

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