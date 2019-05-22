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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.05.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli taksicileri ziyaret etti

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Bakan Pakdemirli taksicileri ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz şehitlerinden Timur Aktemur'un çalıştığı taksi durağında, aralarında 15 Temmuz gazisi Necmi Atalay'ın da bulunduğu durak çalışanları ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz şehitlerinden Timur Aktemur'un çalıştığı Üsküdar'da bulunan Ünalan 15 Temmuz Şehitler Taksi durağında, aralarında 15 Temmuz gazisi Necmi Atalay'ın da bulunduğu durak çalışanları ile bir araya geldi. 

İkram edilen çayı içen Pakdemirli, taksi durağında çalan telefona bakıp taksinin istenildiği adresi aldı, sonra arayan vatandaşa kendisini tanıttı. 
Bakan Pakdemirli, ziyaret kapsamında, yerli ve milli imkanlarla üretilecek elektrikli traktörün videosunu taksicilere izletti. 

Elektrikli traktörün lansmanının önümüzdeki günlerde yapılacağını belirten Pakdemirli, "Bu video bu akşam taksici arkadaşlarımıza özel. Prototip hazır, seri üretime hazır, seri üretimle ilgili Türkiye'deki üreticilerle görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı. 

Durak çalışanlarının çocuklarının da yoğun ilgi gösterdiği Pakdemirli, çocuklarla selfie çektirdi, onlara oyuncak verdi. 
Bekir Pakdemirli, taksicilerle de aile fotoğrafı çektirdi. 

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