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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.12.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Sigarada standart paketin ana amacı caydırıcılığı artırmak

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Bakan Pakdemirli: Sigarada standart paketin ana amacı caydırıcılığı artırmak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Sağlık uyarıları alanı yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldı. Barkodu küçültmek için bazı sigara fabrikaları da teknolojilerini ve paketleme makinelerini değiştirmek durumunda kaldı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sigarada düz ve standart paket uygulamasıyla ilgili, "Ana amaç, caydırıcılığı artırmak. Özellikle gençlerimizin cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik. Tüm paketler tek renk olacak." dedi.

Pakdemirli, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yarından itibaren başlayacak sigarada düz ve standart paket uygulamasını değerlendiren Pakdemirli, "Ana amaç caydırıcılığı artırmak. Özellikle gençlerimizin cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik. Tüm paketler tek renk olacak." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, sağlık uyarıları alanının yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldığına dikkati çekerek, "Hatta bunun için bazı teknolojileri değiştirmek zorunda kaldık. Barkodu küçültmek için bazı sigara fabrikaları da teknolojilerini ve paketleme makinelerini değiştirmek durumunda kaldı." dedi.

Paketlerin üzerinde "ALO 171 Sigara Bırakma Hattı" mesajının da bulunacağına değinen Pakdemirli, paketlerde "18 yaşını doldurmayanlara satışın cezası hapistir." yazısının yer alacağını kaydetti.

"15 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Pakdemirli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere de değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İki liderimizin belirlediği 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefi var. Bu hedefe varabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Biz de tarım alanındaki alışverişimizin artırılması konusunda son 1,5 yıllık dönemde değerli mevkidaşım İnam Kerimov'la çok sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmalar da rakamlara yansımış vaziyette."

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