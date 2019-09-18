Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor
GeriEkonomi Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)
18.09.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 2,5’a düşmesiyle birlikte 1, 5 milyon ton ilave pancar kotası oluştuğunu belirterek, ”Nişasta bazlı şeker kotası, 2018 yılında yüzde 10'dan yüzde 5'e, 2019 yılında ise yüzde 2,5'a düşürüldü. Böylelikle çiftçimizin, ilave 1, 5 milyon ton pancarı kota kapsamında üretmesi sağlandı. Yaptığımız bu düzenleme doğrultusunda ülkemizde pancar üretimi artmakta, 2019 yılında bir önceki yıla göre pancar üretiminde yüzde 11'lik bir artış beklenmekte” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya’nın Ilgın ilçesindeki Türk Şeker Fabrikaları’nın iştiraki olan Ilgın Şeker Fabrikası’nın kampanya açılış törenine katıldı. Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada nişasta bazlı şeker kotasındaki değişiklik ile pancar alım fiyatlarına değindi. Nişasta bazlı şeker kotasını bu yıl yüzde 2,5’a düşürdüklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

”Şeker kotalarında yaptığımız düzenlemeyle nişasta bazlı şeker kotası, 2018 yılında yüzde 10'dan yüzde 5'e, 2019 yılında ise yüzde 2,5'a düşürüldü. Böylelikle çiftçimizin, ilave 1, 5 milyon ton pancarı kota kapsamında üretmesi sağlandı. Yaptığımız bu düzenleme doğrultusunda ülkemizde pancar üretimi artmakta, 2019 yılında bir önceki yıla göre pancar üretiminde yüzde 11'lik bir artış beklenmekte.”

Bakan Pakdemirli, pancar alım fiyatlarının da ton başına 235 liradan, 300 liraya yükseltildiğini hatırlattı.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU KIRILDI

Pakdemirli, pancar şekeri satışında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldığını ifade ederek, ” 2018-2019 pazarlama yılında, yurt içi tüketim amacıyla 2 milyon 455 bin 402 ton pancar şekeri satıldı. Toplam pancar şekeri satışında bir önceki pazarlama yılına göre 333 bin 980 tonla yüzde 14 artış sağlandı. Buna karşılık 2001-2002 yıllarında 460 bin ton olarak gerçekleşen nişasta bazlı şeker satışı, 2018-2019 yıllarında yüzde 71 oranında azalarak 135 bin tona geriledi” diye konuştu.

ÖZELLEŞTİRİLEN ŞEKER FABRİKALARI FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bakan Pakdemirli, 2018 yılında özelleştirilen Türk Şeker Fabrikaları’na ait 10 şeker fabrikasının kesintisiz faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti. Pakdemirli, şöyle konuştu:

’Kamuya ait Türk Şeker Fabrikaları, Ilgın Şeker Fabrikası’nın da içerisinde olduğu 15 şeker fabrikasıyla faaliyetine devam etmekte olup, sektörün yüzde 34'üne hakimdir. Kamu yanında şeker üretiminde en büyük pay, yüzde 37 ile pancar ekicileri kooperatiflerine ait fabrikalardadır. Bu veriler dikkate alındığında, başka hiçbir üründe olmayan düzeyde üretimin çiftçi kooperatiflerince yapıldığı ve kamunun şeker üretimine güçlü bir şekilde devam ettiği görülmektedir.”

Konuşmanın ardından Bakan Pakdemirli, ilk pancar alımını gerçekleştirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor
Bakan Ersoy: Teknolojide ileri değilseniz yeni dünyada yeriniz yok
Bakan Pekcan: 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için daha fazla zaman ayırmak gerekiyor
Tanesi 15 TL! Yok satıyor...