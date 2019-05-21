Bakan Pakdemirli, ormancılarla bin 860 rakımda iftar yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Pakdemirli, ormancılarla bin 860 rakımda iftar yaptı
GeriEkonomi Bakan Pakdemirli, ormancılarla bin 860 rakımda iftar yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
21.05.2019 - 07:22, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli, ormancılarla bin 860 rakımda iftar yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Pakdemirli, ormancılarla bin 860 rakımda iftar yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Yeni dönemde yangın gözetleme kulelerimizi daha modernize ederek, biraz da elektronik altyapıyla buluşturacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Beypazarı ilçesindeki bin 860 rakımda bulunan Karlık Orman Yangını Gözetleme Kulesi'nde orman muhafaza memurları, orman işçileri ve bölgedeki idarecilerle birlikte iftar yaptı. 

Pakdemirli, yemeğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. 

Ormancıların Türkiye'nin görünmez kahramanları olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Zaman zaman teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu ramazan ayı da bir fırsat oldu bir araya geldik ve yangın gözetleme kulemizde birlikte oruç açtık." diye konuştu. 

Türkiye'de 770 gözetleme kulesi olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: 

"Kulelerimiz, orman yangını çıkma potansiyeli olan aylarda aktif hale geliyor. Bir ağaç yanmasın diye çalışanlarımız yazın 4-5 aylarını burada geçiriyor. Yeni dönemde yangın gözetleme kulelerimizi daha modernize ederek, biraz da elektronik altyapıyla buluşturacağız. Bu gözetleme işlerini uçaklarla yapma konusunda da bazı inisiyatiflerimiz olacak, bu konularda da çalışmalar yapıyoruz." 

ORMAN TEŞKİLATINDA BAYANLARIN SAYISI ARTIYOR

İftar programına katılan Kapaklı Orman İşletme Şefi Özlem Yılmaz da Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'i ağırlamatan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. 

Orman teşkilatının erkek egemen bir yapıya sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Son zamanlarda bayanlarımızın da görev aldığı alanlar artıyor. Gerek şefliklerde gerekse genel müdürlüğümüzde biraz daha ağırlığımızı koymaya başladık." şeklinde konuştu. 

Orman muhafaza memuru Hayrullah Uludağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, orman yangınlarının oluşmaması için yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verdi. 

Vatandaşların ormana piknik için geldiklerinde çok dikkatli olması gerektiğini belirten Uludağ, "Vatandaşlarımız sayfiye yerlerine geldiğinde çöplerini, özellikle de şişeleri doğaya atmamaları gerekiyor. Bunlar güneş ışığında mercek görevi görüp yangın çıkmasına neden olabiliyor. Yangınlarında dışında hayvanlara ciddi zarar verebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu. 

İftarın ardından, Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Orman Genel Müdürü Karacabey ve yemeğe katılan diğer teşkilat mensupları yakılan ateşin etrafında sohbet edip semaverde çay içti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Bakan Kurum'dan Bükreş Büyükelçiliği'ne ziyaret

Bakan Pekcan Fransa'ya gidiyor

Havadan, karadan, denizden turist yağacak! Rezervasyon yaptırmayan kapıda kalacak

Bakan Kurum: Afetlere hazır şehirler oluşturmayı amaçlıyoruz