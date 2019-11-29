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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.11.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: OGM'de 19,8 milyon hektarlık orman tapusu var

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Bakan Pakdemirli: OGM'de 19,8 milyon hektarlık orman tapusu var

Bakan Pakdemirli, "Ormanlarımızı uydudan takip ediyoruz, kaldı ki tapuları da elimizde. Bir işgal söz konusu olamaz. Eğer bir yapılaşma var ise yıkıyoruz. Kimse böyle bir şeye teşebbüs etmesin. Ormanların kapı gibi tapuları var" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde (OGM) Türkiye'deki 19,8 milyon hektarlık ormanın tapusunun bulunduğunu belirterek, bu nedenle orman alanlarının işgalinin söz konusu olamayacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 1937-2003 döneminde 12 milyon hektarlık orman alanının kadastro işlemlerinin yapıldığını kaydetti. Söz konusu 66 yılda toplam 4,4 milyon hektarlık ormanın tapusunun alınabildiğine işaret eden Pakdemirli, "2003 yılından bugüne kadarki 16 yıllık süre zarfında ise yaklaşık 12,1 milyon hektar orman kadastrosu yapılarak, 15,4 milyon hektarın tapusu alındı." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Türkiye'de kadastrosu yapılan 24,1 milyon hektar orman alanının 19,8 milyon hektarının tapusunun OGM'de bulunduğuna dikkati çekerek, "Artık kimse ormanları işgal edemeyecek. Ormanlarımızı uydudan takip ediyoruz, kaldı ki tapuları da elimizde. Bir işgal söz konusu olamaz. Böyle bir durumda hapis cezası var. Eğer bir yapılaşma var ise yıkıyoruz. Kimse böyle bir şeye teşebbüs etmesin, ormanların kapı gibi tapuları var." değerlendirmesinde bulundu. 

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