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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)
30.03.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Milletin terazisi en iyi terazidir

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Bakan Pakdemirli: Milletin terazisi en iyi terazidir

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın yapılacak yerel seçimler öncesi İzmir’de yaptığı açıklamada, "Barış, huzur ve istikrar ortamında Türkiye büyümeli, istikrar sürmeli. İzmir, çamur, çöp, çukur siyasetinden kurtulmalı. İzmir, Nihat Zeybekci başkanına kavuşmalı. Ayda başkanına (Ayda Maç) kavuşmalı. İlçedeki adaylarına kavuşmalı. Milletimiz ne karar verirse başımızın üzerinde yeri var. Milletin terazisi en iyi terazidir" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde İzmir’deki programını sürdüren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, partisinin adaylarına destek için çalışmalarına devam etti. Kentte ilk olarak Konak Vapur İskelesi’ne gelen Bakan Pakdemirli, buradan Karşıyaka’ya geçmek üzere vapura bindi. Vapurda AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu’nun da eşlik ettiği Bakan Pakdemirli, yolcuların yanına oturdu, onlarla sohbet etti. Bir ara vapurun açık alanına çıkan Pakdemirli, burada da körfezden İzmir’i izledi, martılara simit atmayı ihmal etmedi.

Bakan Pakdemirli: Milletin terazisi en iyi terazidir

ESNAFI ZİYARET ETTİ, KAHVE İÇTİ

Karşıyaka Vapur İskelesi’nde partililer tarafından karşılanan Bakan Bekir Pakdemirli, ardından çarşı esnafını ziyaret etti. AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Maç’ın eşlik ettiği Bekir Pakdemirli, esnafı dinledi, partisinin adayları için destek istedi. Çarşıda tarihi kahvecide Türk kahvesi içen Pakdemirli, yanına gelen çocuklara da yakın ilgi gösterdi, onlara hediyeler verdi. Bakan Pakdemirli bir seyyar satıcıdan 60 TL’ye 12 çift çorap satın aldı.

Gezisi sırasında açıklama yapan Bakan Bekir Pakdemirli, "Barış, huzur ve istikrar ortamında Türkiye büyümeli, istikrar sürmeli. İzmir, çamur, çöp, çukur siyasetinden kurtulmalı. İzmir, Nihat Zeybekci başkanına kavuşmalı. Ayda başkanına kavuşmalı. İlçedeki adaylarına kavuşmalı. Milletimiz bir karar verecek. Milletimiz ne karar verirse başımızın üzerinde yeri var. Milletin terazisi en iyi terazidir" dedi.

Bakan Pakdemirli programı kapsamında Bayraklı, Bornova, Gaziemir ve Buca ilçelerini de ziyaret edecek.

 

 

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