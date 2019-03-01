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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.03.2019 - 07:08, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Mart ayında fındık desteğini ödeyeceğiz

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Bakan Pakdemirli: Mart ayında fındık desteğini ödeyeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mart ayı içinde 70 milyon liraya yakın fındık desteğinin ödenmesinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mart ayının içerisinde de yaklaşık 70 milyon liraya yakın fındıkta alan bazlı gelir desteği ödeyeceğiz, bu hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Düzce'de Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Pakdemirli, Düzcelilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi. 

Pakdemirli, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğini ve bu sisteme geçerken "Halka daha iyi hizmet edeceğiz." dediklerini belirtti. 

"Artık toprak ve suyu birlikte yönetiyoruz." diyen Pakdemirli, "Tarım ve orman bir arada. Toprak ve suyu bir arada yönetmek, bize şu özelliği veriyor; geçmişte biz hep barajı yaptık, sulamalarını yapmadık. Sulamalarını yaptık, barajlar eksik kaldı ve doğru bir planlama yapamadık. Şimdi toprak ve suyun bir araya gelmesi son derece önemliydi." ifadelerini kullandı. 

Bazı televizyon kanallarında Türkiye'nin tarımda kötü durumda olduğunun gösterildiğini anlatan Pakdemirli, "Avrupa'da tarımsal hasılada birinciyiz, dünyada tarımsal hasılada yedinciyiz ama toprak kaynaklarımıza baktığımız zaman, yani bir tarlamız var, orada da 17'nciyiz. Komşularımıza, tüm dünyadaki sıralamaya göre 17'nciyiz. 17. olmamıza rağmen 7. sıraya gelmişiz. Bu bir başarı mıdır? Başarıdır. Bu başarı kimin başarısı, bu başarı devletin başarısı değil, bu başarı sizlerin başarısıdır." diye konuştu. 

"MUHALEFETİN NE DEDİĞİNE DE BAKMAYIN"

Pakdemirli, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nde süt sığırı varlığında 1, büyükbaş varlığında Fransa'dan sonra ikinci, küçükbaş varlığında da birinci sırada olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: 

"16 yılda nereden nereye gelmişiz, destekleri tam 8 misli arttırmışız. Yani 1,9 milyar lira destekten 2019 destekleri 16,1 milyar liraya çıkarmışız. Gönül istiyor ki bunun çok daha fazlasını verelim çünkü hakikaten üretici, benim köylüm, çiftçim, üreticim çok daha fazlasını hak ediyor. Küçükbaş hayvan üretimiyle ilgili bir sürü büyütme projesini çok yakın bir zamanda açıklıyor olacağız. Bunun ana detayında, dişilere 100 lira para vermek var. Bununla ilgili yakın zamanda detayları açıklayacağız. Küçükbaşta Türkiye'nin gidecek yeri var. Yani şu an Türkiye'de 45 milyon küçükbaş var, bunu 85 milyona çıkarma hedefimiz var. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye tekrar hem küçükbaşta sonra büyükbaşta ihracatçı ülke haline gelebilir. Türkiye bunu yapabilir. Kim ne derse desin, muhalefetin ne dediğine de bakmayın. Türkiye tavukta, balıkta ihracatçı, ette de olur evelallah."
 
"BUZDOLABININ MUTLAKA DOLU OLMASI LAZIM" 

Tarımın savunma sanayisinden daha önemli olduğuna işaret eden Bakan Pakdemirli, "Uçaklarınız, roketleriniz olabilir, teknolojiniz çok yüksek olabilir ama buzdolabı boşsa bunların hepsi boştur. O yüzden buzdolabının mutlaka dolu olması lazım." değerlendirmesinde bulundu. 

Pakdemirli, fındık destekleme ödemelerini öne çektiklerini aktararak, "Mart ayının içerisinde de yaklaşık 70 milyon liraya yakın fındıkta alan bazlı gelir desteği ödeyeceğiz, bu hayırlı, uğurlu olsun. Fındıkta verim ve kaliteden düşmüş bahçeleri yenileme çalışmasını da gündemimize aldık. Böylece fındık bahçelerinde inşallah dekarda 200 kilogram ve üzerinde verim almayı hedefliyoruz." diye konuştu. 

TÜRKİYE'DE SERA ALANLARININ 700 BİN DEKAR OLDUĞUNU DİLE GETİREN PAKDEMİRLİ, ŞUNLARI KAYDETTİ: 

"Bunu eğer 2 katına çıkartırsak kışın da çok fahiş fiyatlarda sebzeyi, meyveyi tüketmeyiz, daha düzgün fiyatlarda tüketiriz diye bir hedef koyduk. Bu iş bir yıl içerisinde yapacağımız şeyler. Kısa vadede bu fiyatları önlemek için de tanzim satışları belediyelerimizle organize ettik. Bir hafta gibi kısa bir sürede tanzim satışları organize ettik. 'Düzce'de tanzim satış yeri yok' diyebilirsiniz ama sizin alışveriş yaptığınız manavda da markette de fiyat düştü. Bir haftada devlet sahaya indi ve yüzde 40-50 sebze-meyve fiyatlarını düşürme imkanına kavuştuk. Nohut, yeşil mercimek ve pirinci de tanzim satış mağazalarında satmaya başladık. Bunlar da piyasanın yüzde 40-50 altında olduğu için bakkaliye alışverişlerinizde, en nihayetinde oradan da alsanız, kendi marketinizden de alsanız, bunların da fiyatlara olumlu yönde yansıyacağını umuyoruz." 
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, konuşmasının ardından Bakan Pakdemirli'ye hediye takdim etti. 
Pakdemirli, daha sonra vatandaşlara fidan dağıttı. 

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