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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.04.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Hedef 1 milyar dolar ticaret hacmi

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Bakan Pakdemirli: Hedef 1 milyar dolar ticaret hacmi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Önümüzdeki dönemde Türk firmalarımız, Belarus'ta yapılacak her türlü altyapı ve üstyapı projesinde yer almaya hazır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliBelarus Başbakan Yardımcısı İgor Lyaşenko'nun katılımıyla bir otelde düzenlenen Türkiye-Belarus İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ziyaretinin iki ülke ilişkilerine ivme kazandıracağını düşündüğünü söyledi.
 
Belarus Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 10. Dönem Toplantısı Eşbaşkanı olarak görevlendirildiğini dile getiren Pakdemirli, bu ülkenin Türkiye için çok önemli bir ticaret ve yatırım ortağı olduğunu ifade etti. Pakdemirli, "İki gün boyunca gerçekleşen KEK toplantıları kapsamında alınan kararlardan memnuniyet duydum. Söz konusu komisyon görüşmeleri kapsamında finanstan turizme, müteahhitlik yatırımlardan tarıma birçok başlık ele alındı, somut iş birliği adımları atıldı ve ortak çalışma grupları kuruldu." dedi. 

Türkiye'nin, dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Türkiye ekonomisi, çevresindeki ülkelerde yaşanan iç savaş ve belirsizliklerle küresel durgunluk durumlarında dahi AB üyesi ülkelerin ortalamasından daha iyi bir performans sergileyerek büyümesini devam ettirebilmiştir. Türkiye, krizlere sahne olan 2018 yılında yüzde 2,6 büyümüş ve 3,5 milyondan fazla mülteciye de ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. Türkiye her geçen gün Avrupa'nın ekonomik ve demografik ağırlık merkezlerinden biri olma yolunda ilerlemektedir. 2002-2018 döneminde ihracatımız 4,5 kat artarak 2018 yılında 168 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde toplam dış ticaret hacmimiz ise yaklaşık 5 kat artarak 391 milyar dolar seviyesine yükselmiştir." diye konuştu. 

"HEDEF 1 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ"

İki ülke arasındaki ticaretin 2016 yılından bu yana istikrarlı olarak arttığını söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti: 

"2018 yılında ülkemizin Belarus'a ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 4,2 artarak 439 milyon dolar, ithalatı yüzde 5,6 artarak 193 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret hacmimiz ise yüzde 4,6 artarak 632 milyon dolar seviyesine ulaştı. Söz konusu ticaret hacminin beklentilerimizin altında kaldığını belirtmek isterim. Sayın cumhurbaşkanlarımız hedefi belirledi, hedef 1 milyar dolar ticaret hacmi. Bu hedefe ulaşmak için hem mevcut potansiyelimizi artırmamız hem de yeni iş birliği alanları belirlememiz gerekiyor. Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu noktada, iş dünyasına da önemli görevler düşmektedir." 

Pakdemirli, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması bulunan Türkiye'nin lojistik avantajıyla Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika pazarlarına açılmak isteyen Belarus firmaları için bir kapı niteliğinde olduğunu dile getirdi. 

Belarus'un da Avrasya Ekonomik Topluluğu pazarına açılmak isteyen Türk firmalar için bir kapı niteliğinde olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: 
"Bu kapıları birbirine bir köprüyle bağlayalım. Nehir, deniz ve kara taşımacılığıyla bu kapıları birbirine bağlayan köprüleri çeşitlendirelim. Kuzey-güney ulaşım koridorunu geliştirerek Viking güzergahını Türkiye'ye uzatalım. Bu fırsatları sadece Türkiye ile Belarus arasında değil, birlikte 3'üncü ülkelere yönelik olarak da değerlendirmenizi tavsiye ediyorum."

"ÇALIŞMA GRUBU KURULDU"

Mineral yakıtlar-yağlar, ilaçlar, boyalar, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, temizlik malzemeleri, inşaat malzemeleri, otomobil ana ve yan sanayi, iş makineleri sanayisi, orman ürünleri sanayisi sektörlerinde iki ülke arasında ticaret ve yatırım potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Pakdemirli, "KEK Protokolü kapsamında Türkiye ve Belarus arasında, ikili ticarette potansiyel barındıran ürün gruplarının tespit edilerek ticaretinin önündeki engellerin kaldırılabilmesini teminen bir Ticaret Çalışma Grubu kuruldu." bilgisini verdi. 

Pakdemirli, Türkiye'nin, başta telekom olmak üzere Belarus'taki toplam yatırım tutarının yaklaşık 1,3 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, KEK Protokolü kapsamında alınan karar doğrultusunda, Türkiye-Belarus Yatırım Forumu'nun ikincisinin 2020 yılında Minsk'te gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalara başlanacağını bildirdi. 

Türk müteahhitlik firmalarının Belarus'ta üstlendiği 927 milyon dolarlık proje bedelinin en kısa zamanda artacağından emin olduğunu ifade eden Pakdemirli, gelecek dönemde Türk firmalarının Belarus'ta yapılacak her türlü altyapı ve üstyapı projesinde yer almaya hazır olduğunu kaydetti. 

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