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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.08.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Gençliği erken yaşlarda toprakla buluşturmalıyız

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Bakan Pakdemirli: Gençliği erken yaşlarda toprakla buluşturmalıyız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Gençliği erken yaşlarda toprakla, fidanlarla buluşturmamız, suyu ve iklim değişikliğinin önemini onlara aktarmamız lazım" dedi.

Gençlik ve Spor ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'ndaki imza törenindeki konuşmasında, bakanlıklar arasındaki iş birliklerinin daha da ileriye taşınması dileğinde bulundu. 

"Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözünü hatırlatan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: 

"İki bakanlık yan yana geldiği zaman mutlaka bu işlerden bir sinerji çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Bakanlık olarak sorumluluk alanlarımız çok geniş. Gençlerimize verebileceğimiz konular var. Tarımın geleceği için, ormanın geleceği için ve diğer konular için gençlikle bir şekilde buluşmamız lazım. Gençliği erken yaşlarda toprakla buluşturmamız lazım, fidanlarla buluşturmamız lazım. Suyu ve iklim değişikliğinin önemini onlara aktarmamız lazım." 

Pakdemirli, AK Parti iktidarı olarak bu zamana kadar 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını dile getirerek, gönüllülük projesinin dünyayı daha ileriye taşıyacak gençlere katkı sunacağını söyledi. 

Gençlerin kendilerine yapacakları yatırımın en iyi yatırım olacağını anlatan Pakdemirli, gençlere erken yaşlarda meslek ve bilgi sahibi olmaları önerisinde bulundu. 

Pakdemirli, hayata erken atılmanın önemine dikkati çekerek, Bakanlık olarak gençlere destek olmak adına ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi. 

Protokolü, taraflar adına, Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu imzaladı. 

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