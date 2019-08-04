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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.08.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: GAP kapsamındaki illerde içme suyu problemine son

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Bakan Pakdemirli: GAP kapsamındaki illerde içme suyu problemine son

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "GAP kapsamında olan Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin ve ilçeleri, Şırnak ve İdil ilçesi ile Siirt ve ilçelerinde DSİ tarafından birçok içme suyu tesisi tamamlanarak hizmete alındı. Tamamlanan tesislerle bölgeye yıllık 690,39 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyu temin ediyoruz. Çoğu ilimizin acil içme suyu ihtiyaçlarını karşıladık" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, GAP kapsamında olan illerde birçok içme suyu tesisinin tamamlanarak hizmete alındığını belirterek, "Tamamlanan tesislerle bölgeye yıllık 690,39 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyu temin ediyoruz. Çoğu ilimizin acil içme suyu ihtiyaçlarını karşıladık." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamından bulunan illerde yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını verdiğini kaydetti.

GAP kapsamında olan Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin ve ilçeleri, Şırnak ve İdil ilçesi ile Siirt ve ilçelerinde, DSİ tarafından birçok içme suyu tesisinin tamamlanarak hizmete alındığına dikkati eken Pakdemirli, "Tamamlanan tesislerle bölgeye yıllık 690,39 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyu temin ediyoruz. Çoğu ilimizin acil içme suyu ihtiyaçlarını karşıladık. Ancak biz planlamalarımızı şehirlerimizin gelecekteki nüfuslarını da göz önünde bulundurarak uzun vadeli yapıyoruz. Hizmete alınan tesislerle bölgedeki illerin 2040, 2050 yıllarına kadar olan içme suyu ihtiyaçları planlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, bölgede içme suyu temin projeleri anlamında bazı illerde çalışmaların sürdüğüne işaret ederek, devam eden projeleri de en kısa sürede tamamlayarak vatandaşların temiz ve yeterli suya ulaşımını gelecekte de garanti altına alacaklarını vurguladı.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Açıklamada, bölgedeki içme suyu projelerine ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, Atatürk Barajı'ndan su verilen Şanlıurfa'da içme suyu arıtma tesisi 1. kademe, 2. kademe, terfi merkezleriyle isale ve dağıtım hatları inşa edildi. Ayrıca Şanlıurfa Siverek, Suruç, Viranşehir, Hilvan, Birecik ve Halfeti ilçelerinde içme suyu isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi inşaatları devam ediyor.

Diyarbakır'da şehre Dicle Barajı'ndan alınan su iletiliyor. Bu kapsamda 25 kilometrelik isale hattı, günlük 255 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi inşa edilerek, yıllık 128 milyon metreküp içme suyu temin edildi. Diğer yandan Ergani ilçesinin içme suyu problemini çözmek için yılda 15,6 milyon metreküp içme suyu temin edecek isale hattı ve arıtma tesisinin inşaatı tamamlandı.

Mardin'de Beyazsu Kaynağından alınan memba suyu, 127 kilometre isale hattı ile Mardin şehir merkezi, Kızıltepe ve Nusaybin ilçeleri, Ortaköy, Şenyurt ve Gökçebağ Beldeleri ile Civar köylere ulaştırıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların 2045'e kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanarak, yıllık 46,5 milyon metreküp içme suyu sağlandı.

Adıyaman şehir merkezinin 2040'a kadar olan içme suyu ihtiyacı Çelikhan ilçesi yakınlarındaki Havşari, Çokpınar, Mir ve Balıksırtı kaynaklarından alınan memba suyunun 35 kilometrelik isale hattı ile taşınmasıyla karşılandı.

Şırnak'ta tamamlanan 48,7 kilometrelik isale hattıyla Mijin kaynağından alınan memba suyu, Şırnak şehir merkezi, Balveren, Geçitboyu, Şenoba, Yeni Hilal beldelerine iletilerek 2023'e kadar olan yıllık 7,28 milyon metreküp içme suyu ihtiyacı karşılandı.

Siirt'te Botan, Kezer ve Çayırlı çaylarından alınan yıllık 35 milyon metreküp içme suyu toplam 159 kilometrelik isale hattı ve ileri içme suyu arıtma tesisleri ile Siirt şehir merkezi, Pervari, Kurtalan, Atabağı, Kayabağlar, Tillo yerleşim yerlerine iletildi. Gaziantep şehir merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için Mizmilli mevkisinde 47 kilometrelik isale hattı döşenerek Kartalkaya Barajı ile birlikte yıllık 142 milyon metreküp içme suyu temin edildi. Göksu Çayı'ndan su temin edecek Düzbağ İçmesuyu Tesisleri ile Gaziantep'e yıllık 172,6 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlanacak olup, proje bu yıl hayata geçirilecek.

Kilis'in içme suyu ihtiyacı, inşa edilen Seve Barajı, terfi merkezi, isale hattı ve içme suyu arıtma tesisiyle karşılandı. Ayrıca dönem dönem açılan yer altı kuyularıyla ilin acil içme suyu ihtiyacı karşılandı. Kilis'in uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak Yukarı Afrin Barajı inşaatı tamamlanırken, içme suyu isale hattının inşaatına başlanıldı. 

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