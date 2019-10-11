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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: En önemli adım kadınlarımızın ekonomiye katılmaları

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Bakan Pakdemirli: En önemli adım kadınlarımızın ekonomiye katılmaları

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin 21. yüzyıldaki bölgesel ve süper güç olma yolundaki en önemli adımı, kadınlarımızın evlerinden çıkmaları ve ekonomiye katılmaları, hizmet sektörüne katılmaları, üretime katılmalarıdır. Gıdadaki sürdürülebilirliğimizi kadın kooperatiflerinin, kadınların birlikteliğinin üzerine kurmamız gerekir diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 21. yüzyıldaki bölgesel ve süper güç olma yolundaki en önemli adımının kadınların ekonomiye, hizmet sektörüne, üretime katılmaları olduğunu söyledi.

Pakdemirli, Bursa'nın Kestel ilçesindeki Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Sermin Cakalıoğlu'ndan bilgi alan Pakdemirli, farkındalık oluşturmak adına bu tarz örneklerin çoğaltılması gerektiğini ifade etti.

Pakdemirli, derneğin faaliyetlerini beğendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Ben her zaman kadınlarımıza güvendiğimizi ifade ediyorum. Birçok ilde bizimle beraber proje üreten çok başarılı kadın kooperatiflerimiz var. Kadınlarımız gerçekten çok başarılı, dürüstler, çok daha iyi birlikte çalışma kültürüne sahipler. Tüm bunları hesaba kattığımız zaman aslında gıdadaki sürdürülebilirliğimizi kadın kooperatiflerinin, kadınların birlikteliğinin üzerine kurmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda ben şu ana kadar gördüklerimden dolayı son derece memnunum."

Bakan Pakdemirli, devlet ve bakanlık olarak her zaman kadınların destekçileri olduklarını belirterek, "Kadınlarımızın bir araya gelmesi lazım. Kadınların iş gücüne katılım oranları bizde yüzde 38 civarında ama gelişmiş ülkelerde yüzde 68'lerde. Türkiye'nin 21. yüzyıldaki bölgesel ve süper güç olma yolundaki en önemli adımı, kadınlarımızın evlerinden çıkmaları ve ekonomiye katılmaları, hizmet sektörüne katılmaları, üretime katılmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, kadınlar tarafından yetiştirilen ve üretilen ürünler ikram edildi. Bakan Pakdemirli'ye Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti. 

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