Bakan Pakdemirli: Elektrikli traktör prototiplerimiz seri üretime hazır

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercih ediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Pakdemirli: Elektrikli traktör prototiplerimiz seri üretime hazır
GeriEkonomi Bakan Pakdemirli: Elektrikli traktör prototiplerimiz seri üretime hazır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
27.03.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Elektrikli traktör prototiplerimiz seri üretime hazır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Yerli ve milli traktörümüz günlük 7 liralık şarjla akşama kadar 8 saat çalışacak. Prototiplerimiz seri üretime hazır. Onlar konuşur, biz yaparız. Son derece ekonomik olacak, çiftçilerimizin mazot derdi bitecek" dedi.

Manisa programı kapsamında Salihli'den Alaşehir'e geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tariş Üzüm Birliği'nin işletmesini ziyaret etti, ardından Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Cumhur İttifakı'nın düzenlediği mitinge katıldı. 

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Alaşehirlilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdiğini söyledi. 

Yerel seçimlere kısa süre kaldığını anımsatan Pakdemirli, "Sandıkta ne oy verirseniz, başımız üstüne. 17 yıldır bizi desteklediniz, her ihtiyacımız olduğunda yardımımıza koştunuz. Yaşadığımız coğrafya dertli bir coğrafya. Özellikle 2013'ten sonra olan olaylar, yargı darbesi, 15 Temmuz darbe girişimi gibi olay olmasaydı, 2023 hedeflerimize daha önceden ulaşacaktık. Siz bize 24 Haziran'da bir vize verdiniz, bunun ardından bir ay bile geçmeden dövizi tırmandırmaya çalıştılar. Şimdi yine aynı şekilde döviz üzerinden oyun peşindeler ama kontrolü elimize tekrar aldık." diye konuştu. 

Bakan Pakdemirli, "Darbeyle ya da başka bir şeyle yapamadıklarını ekonomiyle yapmaya çalışıyorlar." diyerek, "Ama bilmiyorlar, bu millet aç ve susuz kalabilir ama gönderinde başka bir bayrak dalgalanmasına müsaade etmez. Bu sebepten bu seçimlerde 24 Haziran'da verdiğiniz tasdiki tekrar istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

"ÇİFTÇİLERİMİZİN MAZOT DERDİ BİTECEK" 

Merkezi hükümetle yerel yönetim arasındaki uyumun önemine dikkati çeken Pakdemirli, Alaşehir'e tarıma dayalı organize sera bölgesi kuracaklarını, üzüm üreticilerini Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla yaptıkları alımlarla destekleyeceklerini, bölgeye gölet ve sulama tesisleri inşa edeceklerini bildirdi. 

Bakan Pakdemirli, yerli elektrikli traktör konusunda çalışmaları tamamladıklarını ve prototipi hazırladıklarını aktararak, "Yerli ve milli traktörümüz günlük 7 liralık şarjla akşama kadar 8 saat çalışacak. Prototiplerimiz seri üretime hazır. Onlar konuşur, biz yaparız. Son derece ekonomik olacak yerli traktörümüz, çiftçilerimizin mazot derdi bitecek. İnşallah seri üretime başlayalım, üretimden çıkan ilk traktörü Alaşehir'de birlikte deneriz." ifadelerini kullandı. 

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de 2014’te kurulan büyükşehir belediyesi olmalarına rağmen gece gündüz çalışarak, bütün ilçelere ve mahallere ulaştıklarını söyledi. 

İl genelinde topyekun bir altyapı çalışması başlattıklarını anlatan Ergün, sadece Alaşehir ilçesinde 5 yılda toplam 226 milyon lira yatırım yaptıklarını kaydetti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Spekülasyona kapılanlar ağır ceza ile karşı karşıya

KOBİ alacak sigortasından basit usul dışı mükellefler yararlanabilecek

Dünyanın nefes kesici manzaralarına sahip bölgeleri! Türkiye'den 3 yer listede

Konut stoku bankalarda