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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA-İHA
07.02.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Elektrikli traktör görücüye çıkacak

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Bakan Pakdemirli: Elektrikli traktör görücüye çıkacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ürettiği elektrikli traktörün tanıtımının yapılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin elektrikli traktörünün Mart ayında tanıtılacağını belirtti.

Tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahip olan ve Orion Fuarcılık ev sahipliğinde 2005 yılından bu yana başarı ile düzenlenen Agroexpo, yurt dışından önemli üreticiler, tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri başta olmak üzere tüm sektör temsilcilerini İzmir’de ağırlıyor. 7-10 Şubat tarihleri arasında Fuar İzmir’de Türk tarımını dünya tarımıyla buluşturan 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı bugün açıldı. Açılış öncesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fuara katılım sağlayan çeşitli ülkelerin bakanlarıyla birlikte stantları ziyaret ederek, yeni model traktör üreten firmaların açılış kurdelelerini kesti. Bakan Pakdemirli, “Tarım, makinesiz olmuyor. Önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye olarak bizlerin de bir elektrikli traktörümüz var. Onu da inşallah sizlere sunacağız. Cumhurbaşkanımızı da davet edeceğiz. Önümüzdeki Mart ayına yetiştirmeyi planlıyoruz. Mekanizasyon çok önemli. Mekanizasyon olmadan tarımda başarı sağlamamız mümkün değil. Tarımın geleceği için mekanizasyonları tamamlamamız gerekiyor.” dedi.

"YAKIN GELECEKTE DÜNYAYI DOYURAN ÜLKE, DÜNYANIN LİDERİ OLACAK"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımı olmayan ülkenin mutfağı olmayan eve benzediğini belirterek, "Yakın gelecekte dünyayı doyuran ülke, dünyanın lideri olacak." dedi.

Bakan Pakdemirli, Fuar İzmir'de düzenlenen 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bereketli topraklar üzerinde kurulu Türkiye'nin şifalı kaynaklara, binbir çeşit ürüne sahip olduğunu söyledi. 

Dünyanın çok hızlı değiştiğini, dünya ekonomisini belirleyen en önemli faktörün tüketenlerin ihtiyaçları ve beklentileri olduğunu belirten Pakdemirli, "Küresel ölçekte tarım, hayvancılık ve gıda sektörünün önemi arttı. Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayi ne kadar önemliyse o devlet için tarım da o ölçüde öneme sahiptir. Yakın gelecekte dünyayı doyuran ülke, dünyanın lideri olacak. Tarımı olmayan ülke, mutfağı olmayan eve benzer." diye konuştu. 
14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın yeni iş birlikleri sağlayacağını, fuara katılan yabancı firmaların da Türk tarım sektörü paydaşlarıyla buluşacağını aktaran Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada 7. sırada olduğunu, son 16 yılda tarımsal desteklerin artmasıyla her alanda üretim miktarlarının da yükseldiğini söyledi. 

Bakan Pakdemirli, tarımsal desteğin yüzde 700 artışla 1,8 milyar liradan 14,5 milyar liraya çıktığını, bunun sonucunda bitkisel üretim, süt, kırmızı et, tavuk eti ve yumurta üretiminin arttığına işaret etti. 

"TÜRKİYE GIDA TEDARİKÇİSİ KONUMUNU GÜÇLENDİRMEKTEDİR"

Türkiye'nin gıda, tarım ve hayvancılık üretimi için her türlü imkana sahip olduğunu kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu: 
"Türkiye halen net gıda maddeleri ihracatçısı olmasının yanı sıra bölgesindeki ülkeler arasında sektörel bilgi, teknoloji, mühendislik ve mekanizasyon varlığı bakımından en gelişmiş ülkelerden biri konumundadır. Bu varlık, bilgi, tecrübe ve mevcut potansiyeliyle Türkiye, özellikle yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlara sahip. Türkiye tarım, gıda ve hayvancılık üretimi için topografik, jeolojik, iklimsel ve endemik her türlü imkana sahip olduğu gibi Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Avrasya'nın arasında köprü vazifesi gören, 4 saatlik uçuş mesafesinde 50'den fazla ülkeye ulaşabilen yine tek ülke konumundadır. Körfez, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya ülkelerine coğrafi yakınlığından dolayı önemli bir avantaja sahip olan Türkiye, bu konumunu yabancı yatırımcıyla beraber fırsata çevirmelidir. Söz konusu ülkeler ile Avrupa ve Balkanlar arasında bir köprü vazifesi gören Türkiye, hedef bölgelerin gıda tedarikçisi olarak konumunu gün geçtikçe, güçlendirmektedir." 
Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanı olarak Türkiye'de yatırım yapmak isteyenlere tüm kolaylıkları göstereceklerini belirterek, "İş ortaklarınızı bulun, ülkemizin cazip teşvik sistemimizden faydalanın, ülkemizde üretin ve hep birlikte kazanalım. Türkiye'ye yapılan her yatırım fazlasıyla karşılık bulacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı. 
Türkiye'nin sürekli değiştiğini, geliştiğini ve hedeflere kararlılıkla ilerlediğini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Biz de bu potansiyele, dinamizme inanıyor ve bunun gereğini yapıyoruz. Ülkemizi ihtiyaç duyduğu tarım ve hayvancılık alanlarında hizmetlerle buluşturuyoruz." dedi. 

70 ÜLKEDEN 2 BİNE YAKIN FİRMA KATILACAK 

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında en önemli buluşmalarından birini gerçekleştirdikleri fuarın, Türkiye açısından stratejik bir önem taşıdığını söyledi. 
Fuarı düzenleyen Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan da bu yıl ilk defa 15 ülkenin tarım bakanları ve heyetleriyle "Dünyada Tarımın Geleceği" konulu Uluslararası Tarım Bakanları Zirvesine ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi. 
Tan, fuarda Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 70 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen alım heyeti programı ile 2 bine yakın yerli ve yabancı firmaların ikili görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti. 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ise dünyada en büyük sorunların çevre ve gıda olduğunu, bunların çözümü için çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydetti. 
Açılışta, ayrıca Bakan Pakdemirli ile CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer bir süre sohbet etti. 

BAKAN PAKDEMİRLİ ELEKTRİKLİ TRAKTÖRÜN YAKINDA GÖRÜCÜYE ÇIKACAĞINI AÇIKLADI

 

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