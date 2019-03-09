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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.03.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli duyurdu! Yüzde 30 daha fazla ödeme yapılacak

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, döviz dalgalanmalarından en çok etkilenen sektörün tarım olduğunu belirterek "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak sizlerin mahsullerinizi, ürünlerinizi en az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız." dedi.

Pakdemirli, Gölbaşı'ndaki ziyaretleri kapsamında AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra Velihimmetli Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Pakdemirli, çiftçilerin sorunları dinledi.

Karşılama için getirilen traktörlerden birisini kullanarak gittiği Oyaca Mahallesi'nde konuşan Pakdemirli, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye'nin varlık yokluk seçimi olduğunu söyledi. Türkiye'nin sürekli olarak istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığına işaret eden Pakdemirli, "Türkiye'nin önüne yönetimsel olarak engel koymaya çalışıyorlar. 90 yıllarda koalisyon dönemlerinde birçok şey kaybettik. 2000'li yıllarda AK Parti geldi. 17 yıldır bir sürü istikrarsızlaştırmaya maruz kaldık." diye konuştu.

Pakdemirli, Türkiye’de istikrarın sürmesi gerektiğini ifade ederek "Bu seçimlerde oy oranlarında biraz azalma olsa, illetçiler zilletçiler 'Seçime gidelim.' diyecekler. 16 yılda 13 defa seçime gittik. Sürekli önümüze bir şey çıkardılar. Artık seçim kaygılarından tamamen uzak bir şekilde sizlere hizmet etmeliyiz. Bu sebeple bu hoş sedanın devamı gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin ekonomisine yönelik yurt dışı kaynaklı bir operasyon düzenlendiğini aktaran Pakdemirli, bu süreçten sonra alınan yerinde tedbirlerle kontrolün sağlandığını söyledi. Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Döviz dalgalanmalarından en çok etkilenen sektör tarım sektörü oldu ama bu sene TMO olarak sizlerin mahsullerinizi, ürünlerinizi en az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız. Ayrıca sizleri biraz rahatlatmak adına bütün desteklerinizi ödeyeceğiz. 2018'den kalan elimize ulaşmış hiçbir destek ödemeniz kalmayacak."

Konuşmaların ardından, Bakan Pakdemirli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP'nin Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek ile Oyaca Mahallesi seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.

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