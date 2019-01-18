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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.01.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli duyurdu: Sıkı takip geliyor

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Bakan Pakdemirli duyurdu: Sıkı takip geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Mart ayı itibarıyla tüm bitki koruma ürünlerini Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi'ne alıyoruz. Sistemle bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı kontrol altına alınmış olacak ve kayıt dışı işlemlerin, tavsiye dışı kullanımların ve illegal satışların önüne geçilecek. Hazırladığımız mobil uygulamayla da ruhsatlı tüm bitki koruma ürünleri, zararlı organizmalar, bitkiler ve aktif maddeler hakkında bilgilere ulaşılabilecek. Aynı zamanda bitki koruma ürünlerinin ruhsat durumları, hasat öncesi bekleme süresi, kullanım dozu gibi bilgilere erişilecek" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mart ayı itibarıyla tüm bitki koruma ürünlerini Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi'ne alacaklarını belirterek, "Sistemle bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı kontrol altına alınmış olacak ve kayıt dışı işlemlerin, tavsiye dışı kullanımların ve illegal satışların önüne geçilecek." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığınca devreye alınan Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sistemi geçen yıl sınırlı sayıda ürün için uygulamaya başladıklarını ifade eden Pakdemirli, mart ayı itibarıyla tüm bitki koruma ürünlerinin burada olacağını söyledi.

Pakdemirli, hızlı, etkili, güvenilir hizmet sunulacak sistemle bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzının da kontrol altına alınacağına işaret ederek, "Kayıt dışı işlemlerin, tavsiye dışı kullanımların ve illegal satışların da önüne geçilecek. Bu programla aynı sistemi kullanan bitki koruma ürünü satışı yapan toptancı ve bayiler ile üretim ve ithalatını yapan firmaların tüm işlemlerini kayıt altına almış olacağız." diye konuştu.

Böylece bitki koruma ürünlerinin ülkeye girişinden ya da yurt içinde üretiminden son kullanıcıya kadarki tüm süreçlerinin takip edilebileceğine dikkati çeken Pakdemirli, programın ilk etabının uygulamaya geçtiği tarihten günümüze 57 milyon 646 bin 647 karekodlu bitki koruma ürünü bildiriminin yapıldığını dile getirdi.

MOBİL UYGULAMA DA DEVREDE

Pakdemirli, Bakanlığın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı Mobil Uygulaması"nın da üretici, satıcı ve kullanıcı gibi tüm paydaşların hizmetine sunulduğunu vurgulayarak, bu uygulamayla ruhsatlı tüm bitki koruma ürünleri, zararlı organizmalar, bitkiler ve aktif maddeler hakkında bilgilere ulaşılabileceğini ifade etti.

Aynı zamanda bitki koruma ürünlerinin ruhsat durumları, hasat öncesi bekleme süresi, kullanım dozu gibi bilgilere erişilerek bu ürünlerin doğru zamanda ve doğru dozda kullanımının sağlanacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bitki koruma alanında entegre mücadele, zirai mücadele teknik talimatlar, standart ilaç deneme metotları gibi tüm teknik bilgi ve dokümanlara ulaşılabilecek. Çevrimdışı çalışma özelliğiyle internetin çekmediği alanlarda da verilerin görüntülenmesi sağlanacak. Hızlı arama özelliği sunularak tüm veriler içinde bilgi taraması yapılabilecek. Mobil uygulama, web tabanlı Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı Programı ile eş güdümlü olup, ruhsat iptalleri, yeni ruhsat, etiket değişikliği gibi yapılan tüm değişiklikler güncel olarak anında mobil uygulama programına da yansıyacak."

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