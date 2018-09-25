Bakan Pakdemirli: Bu kartla daha iyi hizmet vereceğiz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Pakdemirli: Bu kartla daha iyi hizmet vereceğiz
GeriEkonomi Bakan Pakdemirli: Bu kartla daha iyi hizmet vereceğiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
25.09.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Bu kartla daha iyi hizmet vereceğiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Pakdemirli: Bu kartla daha iyi hizmet vereceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:"Tarım Kart ile çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak, istediği zaman evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek.Üreticimize bu kartla daha iyi hizmet vereceğiz ve üreticimizi daha daha iyi tanıyacağız." açıklamasında bulundu.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Kart ile çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak, istediği zaman evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek." dedi.

 Bakan Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile birlikte PTT ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) arasında Tarım Kart için iş birliği yapılması amacıyla PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen törene katıldı.     

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, değişim ve dönüşümün hız kazandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, gelecek 10 yılda dünyada bilginin önem taşıyacağını söyledi.     

Dünya nüfusunun 2050'de 9,1 milyar, şehirleşmenin ise yüzde 70 olacağını ifade eden Pakdemirli, "Köyden kente göç hızlanıyor. Gıda üretimini yüzde 50 artırmamız lazım. Bu çok zor bir ev ödevi. Sadece bizim için değil, ülkeler için zor bir ödev. Bu, teknolojisiz, datasız, bilgisiz asla olamaz." diye konuştu.     

Gelecek yıllarda en stratejik sektörün tarım ve su olacağını vurgulayan Pakdemirli, dünyayı doyuranın dünyanın da lideri olacağını, ülke olarak bu toprakların, suyun kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini dile getirdi.     

"ÇİFTÇİMİZ HIZLI, GÜVENLİ, KALİTELİ HİZMET ALACAK"     

Pakdemirli, "Tarımda 4.0" ile birlikte bu sektörde teknolojinin ön plana çıktığını, teknolojik gelişmeleri iyi takip eden çiftçilerin verim kayıplarını en aza indirdiğini anlattı.       

Dünyada, ekonomisi bilgiye dayanan toplumların lider konumda olacağına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:     

"Tarım Kart ile çiftçimizin en büyük faydasına olacak işi yaptık. Çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak, istediği zaman evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek. İsterse gübresini, mazotunu, yemini ve danışmanlık hizmetlerini bu kartla alacak. Proje olarak da tarımsal destekleri ayni ve maddi olarak bu kart üzerinden vermek için Tarım Kredi ile çalışıyor ve neticelendiriyor olacağız."     

Pakdemirli, üreticiye dokunulması gerektiğini, bunun da üreticiyi daha iyi tanıyarak sağlanabileceğini belirterek, "Üreticiye dokunmak her zaman üreticiyle konuşmak değildir. Üreticinin hareketlerini takip edebiliyorsak, nerede ne yapıyor, hangi alanda hangi gübreyi kullanıyor, bütün bunları takip etmek önemli. Üreticimize bu kartla daha iyi hizmet vereceğiz ve üreticimizi daha iyi tanıyacağız." ifadesini kullandı.     

"535 bin ortağa Tarım Kart dağıtacağız"     

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da PTT ile yapılan iş birliğinin, başlattıkları dijital dönüşüm çalışmalarının bir ayağı olduğunu söyledi.     

Poyraz, "Bu çalışma sonunda, 535 bin ortağa Tarım Kart basıp, dağıtacağız. Bu kartla bundan sonraki süreçte hizmeti çiftçilerimizin ayağına götüreceğiz." dedi.     

Ortak çağrı merkezi kurmak ve cep telefonundan ulaşılabilen ortak bilgi sistemi oluşturmak için çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Poyraz, bu sistemle çiftçilerin Tarım Kredi'ye telefonla sipariş verebileceklerini bildirdi.   

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Albayrak'tan çok önemli mesajlar

Çok önemli uyarı! Yanınıza mutlaka poşet alın...

29 Ekim 2020'de bitecek! Günde 80 bin ton..

Cesaretiniz varsa bunları mutlaka yapın! Listede Türkiye'den bir sürpriz