Bakan Pakdemirli: Bu kartla daha iyi hizmet vereceğiz
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:"Tarım Kart ile çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak, istediği zaman evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek.Üreticimize bu kartla daha iyi hizmet vereceğiz ve üreticimizi daha daha iyi tanıyacağız." açıklamasında bulundu.
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Kart ile çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak, istediği zaman evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek." dedi.
Bakan Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile birlikte PTT ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) arasında Tarım Kart için iş birliği yapılması amacıyla PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen törene katıldı.
Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, değişim ve dönüşümün hız kazandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, gelecek 10 yılda dünyada bilginin önem taşıyacağını söyledi.
Dünya nüfusunun 2050'de 9,1 milyar, şehirleşmenin ise yüzde 70 olacağını ifade eden Pakdemirli, "Köyden kente göç hızlanıyor. Gıda üretimini yüzde 50 artırmamız lazım. Bu çok zor bir ev ödevi. Sadece bizim için değil, ülkeler için zor bir ödev. Bu, teknolojisiz, datasız, bilgisiz asla olamaz." diye konuştu.
Gelecek yıllarda en stratejik sektörün tarım ve su olacağını vurgulayan Pakdemirli, dünyayı doyuranın dünyanın da lideri olacağını, ülke olarak bu toprakların, suyun kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini dile getirdi.
"ÇİFTÇİMİZ HIZLI, GÜVENLİ, KALİTELİ HİZMET ALACAK"
Pakdemirli, "Tarımda 4.0" ile birlikte bu sektörde teknolojinin ön plana çıktığını, teknolojik gelişmeleri iyi takip eden çiftçilerin verim kayıplarını en aza indirdiğini anlattı.
Dünyada, ekonomisi bilgiye dayanan toplumların lider konumda olacağına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Tarım Kart ile çiftçimizin en büyük faydasına olacak işi yaptık. Çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak, istediği zaman evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek. İsterse gübresini, mazotunu, yemini ve danışmanlık hizmetlerini bu kartla alacak. Proje olarak da tarımsal destekleri ayni ve maddi olarak bu kart üzerinden vermek için Tarım Kredi ile çalışıyor ve neticelendiriyor olacağız."
Pakdemirli, üreticiye dokunulması gerektiğini, bunun da üreticiyi daha iyi tanıyarak sağlanabileceğini belirterek, "Üreticiye dokunmak her zaman üreticiyle konuşmak değildir. Üreticinin hareketlerini takip edebiliyorsak, nerede ne yapıyor, hangi alanda hangi gübreyi kullanıyor, bütün bunları takip etmek önemli. Üreticimize bu kartla daha iyi hizmet vereceğiz ve üreticimizi daha iyi tanıyacağız." ifadesini kullandı.
"535 bin ortağa Tarım Kart dağıtacağız"
Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da PTT ile yapılan iş birliğinin, başlattıkları dijital dönüşüm çalışmalarının bir ayağı olduğunu söyledi.
Poyraz, "Bu çalışma sonunda, 535 bin ortağa Tarım Kart basıp, dağıtacağız. Bu kartla bundan sonraki süreçte hizmeti çiftçilerimizin ayağına götüreceğiz." dedi.
Ortak çağrı merkezi kurmak ve cep telefonundan ulaşılabilen ortak bilgi sistemi oluşturmak için çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Poyraz, bu sistemle çiftçilerin Tarım Kredi'ye telefonla sipariş verebileceklerini bildirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle