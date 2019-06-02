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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.06.2019 - 08:49, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli, Balkan göçmenleriyle buluştu

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Bakan Pakdemirli, Balkan göçmenleriyle buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "İstanbul'u yönetmek herhangi bir belediyeyi yönetmeye benzemez, güven ister, vizyon ister, çalışkanlık ister ve dahası İstanbul büyük hizmet bekler. Sayın Binali Yıldırım da zekası ve çalışkanlığıyla, iş bilirliği ve iş bitiriciliği ile bilhassa devlet tecrübesi ile İstanbul emini olmaya en layık kişi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen iftarda Balkan göçmenleri ile bir araya geldi. 
Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın selamını ileterek başlayan Pakdemirli, kendisinin de Balkan göçmeni olduğunu söyledi. 

Yakın zamanda Bosna Hersek'e gittiğini bildiren Pakdemirli, şöyle devam etti: 

"Balkanlar bizim ata yurdumuz, özlemimiz, hasretimizdir. Anadolu'nun dört bucağında Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna
Hersek, Romanya ve diğer diğer Balkan ülkelerinden gelen kardeşlerimiz var.

Anadolu ve özellikle İstanbul bizim limanımız, sığınağımız, baba ocağımızdır. Balkanlardan göç etmiş kardeşlerimiz, birliğimizin, beraberliğimizin, hoşgörümüzün çimentosudur. Yüreğimiz Balkanlı kardeşlerimizle atıyor. Balkanlar  mutlu, güvenli ve huzurluysa, biz de mutlu ve huzurluyuz ama onlar güvende ve huzurlu değilse, bizim de mutlu olmamız söz konusu değildir." 

Balkanlar'ın İstanbul'a ulaşım avantajlarına ve yakınlığına değinen Pakdemirli, Kosova'yı, Makedonya'yı ?ilk tanıyan ülkenin de Türkiye olduğunu anımsattı. 
Pakdemirli, Balkan insanının niteliklerinden ve özelliklerinden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"İstanbul 81 ilimizin buluşma noktası, Türkiye'nin kalbi burada atıyor. İstanbul ayrıca Balkanlıların da buluşma noktası. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Balkanlı. AK Parti, ülkenin kaderi ve İstanbul'un çehresi için çok güzel işler yaptı. İstanbul'da hizmete soyunmak, her saniye 20 milyon insanın yaşam koşuşturmasına, çevresel, sıhhi hizmet üretmek, hizmet yetiştirmek, hizmet geliştirmek demektir. 

İstanbul'u yönetmek herhangi bir belediyeyi yönetmeye benzemez, güven ister, vizyon ister, çalışkanlık ister ve dahası İstanbul büyük hizmet bekler. Sayın Binali Yıldırım da zekası ve çalışkanlığıyla, iş bilirliği ve iş bitiriciliği ile bilhassa devlet tecrübesi ile İstanbul emini olmaya en layık kişi." 

Bakan Pakdemirli, belediyeciliğin her kişi ve hane için hava ve su kadar yaşamsal olduğu değerlendirmesinde bulundu. 

Pakdemirli, "Binali Bey, ?bugüne kadar çok şey yaptı,çok büyük projelerde imzası var. Yaparsa yine AK Parti yapar, yaparsa yine Binali Yıldırım yapacaktır. Seçime kaldı 23 gün, İstanbul'un 20-30 yıl önceki çehresi videolarda sabit. Balkanlar'dan gelenler, görmüş geçirmiş, tecrübeli insanlar, kararlarında isabetlidirler. İnşallah 23 Haziran'da da ülkemizin ve şehrimizin emanetini, kendisinden bin kez emin olduğumuz Binali Bey'e teslim edeceklerdir." diye konuştu. 
Ailesinin Balkanlar'dan göç hikayesini katılımcılarla paylaşan Pakdemirli, kendilerinin de her zaman Türkiye'de Balkan göçmenlerine destek verdiğini, vermeye de devam edeceğini dile getirdi. 

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