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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.05.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Baldan elde ettiğimiz katma değeri artırmamız gerek

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Bakan Pakdemirli: Baldan elde ettiğimiz katma değeri artırmamız gerek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Baldan elde ettiğimiz katma değeri artırmamız gerek. İyi bal ürettiğinizde, hem iç piyasada hem dış piyasada talep var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Beykoz'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. 
Beykoz'da bazı seraları, manda çiftliklerini, mantar tesislerini ve tarım alanlarını gezen Pakdemirli, Beykoz'un köylerinde çiftçilerle bir araya geldi, onların taleplerini dinledi. 

İshaklı Mahallesi'ndeki ziyareti sırasında, ilçenin kent tarımı ve ormancılık alanındaki avantajları hakkında değerlendirmelerde bulunan Pakdemirli, şunları kaydetti: 

"Beykoz çok büyük bir zenginlik, hem şehir, hem tarım hem hayvancılık var. Çok büyük bir potansiyel, aynı zamanda çok büyük fırsat barındırıyor. Seracılık çok önemli, bizim seracılık ile ilgili son dönemde önemli çalışmalarımız var. Ziraat Bankası tarafından yüzde 8,25 faizle, 2 sene ödemesiz 7 sene kredi veriliyor. 
Bunun dışında özellikle yıl boyu sebze ve meyve fiyatlarının sabit kalması son derece önemli. Kışın sebze meyve fiyatları hepimizi üzüyor, yazın da hepimizin cebini rahatlatıyor. Özellikle kış aylarında, bunu biraz daha cep yakmayacak hale getirmek, ancak seracılık vasıtasıyla olabilecek bir şey." 
Beykoz'da arıcılık da yapıldığını anımsatan Pakdemirli, bal üretimin önemli alanlardan biri olduğunu dile getirdi. 

Pakdemirli, "Baldan elde ettiğimiz katma değeri mutlaka artırmamız lazım. Bakanlığımın 11'inci ayı, 65 il dolaştım. Bazı yerlede balı 10 TL'ye, bazı yerlerde 100 TL'ye bazı yerlerde bin TL'ye satıyoruz. Baldan elde ettiğimiz katma değeri artırmak gerek. İyi bal ürettiğinizde, hem iç piyasada hem dış piyasada talep var. Kestane balı, ilaç niyetine kullanılabilecek bir şey. Ben kışın her sabah bir kaşık ağzıma alıyorum, hiç hastalanmıyorum. Son dönemde doğal ürünlere oldukça talep var, buraları doğal ürünlerin merkezi haline getirebiliriz." diye konuştu. 

Pakdemirli, tekne ile Riva deresinden geçerek, Kanal Riva projesi ile ilgili bilgi aldı. 

Beykoz Belediyesi'nin meyve bahçesindeki iftara katılarak, muhtarlarla bir araya gelen Pakdemirli'ye Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da eşlik etti. 

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