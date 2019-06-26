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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.06.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli: Aktaş Barajı 15 bin 800 dekar araziyi suyla buluşturacak

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Bakan Pakdemirli: Aktaş Barajı 15 bin 800 dekar araziyi suyla buluşturacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Aktaş Barajı, 15 bin 800 dekar verimli tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak ve bölge üreticisine yaklaşık 14 milyon lira daha fazla kazanç sağlayacak" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aktaş Barajı'nın 15 bin 800 dekar verimli tarım arazisini modern sulamayla buluşturacağını belirterek, "Baraj, bölge üreticisine yaklaşık 14 milyon lira daha fazla kazanç sağlayacak." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından İzmir'in Ödemiş ilçesinde inşa edilen Aktaş Barajı'ndan yaz döneminde 15 bin 800 dekar araziye sulama suyu verileceği bildirildi.

Açıklamada, toplamda, 44,38 milyon metreküp su tutma hacmine sahip Aktaş Barajı'nın Ödemiş'e bağlı İlkkurşun, Bülbüldere, Yusufdere, Sekiköy ve Yeniköy mahalleleri ile Kayaköy beldesindeki arazileri sulayacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl tamamlanarak su tutmaya başlayan barajda 17,25 milyon metreküp su biriktiği bilgisini verdi.

BİR YILDA 3 HASAT İMKANI

Barajdan bu yaz Ödemiş Ovası'na ilk kez su sağlanacağını ifade eden Pakdemirli, "Aktaş Barajı, 15 bin 800 dekar verimli tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak ve bölge üreticisine yaklaşık 14 milyon lira daha fazla kazanç sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, barajın sulama hattındaki son kontrollerinin yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Kontrollerin ardından su sıkıntısı çeken bölgenin kaderi değişecek. Projeyle suya hasret toprakları suyla buluşturacağız. Bu sayede üreticimiz bir yılda 2'nci hatta 3'üncü ürün hasadı olanağı yakalayacak. Ayrıca proje, sulama maliyetlerini düşürecek, tarlalarda yüzde 40 ile 60 arası verim artışı sağlayacak. Bununla birlikte proje bin 350 kişiye de istihdam imkanı oluşturacak."

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