Bakan Pakdemirli açıkladı: Yeni uçaklar devrede olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili, "Önümüzdeki günlerde yeni bir uçağı deneyeceğiz. Genel müdürümüz Japonya'ya kadar gitti, oradaki yangın uçaklarını denedi. Önümüzdeki günlerde Putin geliyor. Rus heyetiyle, Rus uçakları alımına dair bazı görüşmelerimiz olacak." dedi.



Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü eğitim tesisi açılışı ve cami temel atma töreninde, orman teşkilatının güzide ve başarılı kurumlar arasında yer aldığını söyledi.



Dünyada Hindistan ve Çin'den sonra Türkiye'nin orman sahaları açısından üçüncü, orman yangınlarıyla mücadele konusuna da dünyada birinci konumda olduğunu belirten Pakdemirli, geçen yıl orman yangınlarının çok konuşulduğunu ifade etti.



"Yangın söndürüldü, söndürülmedi" gibi çeşitli polemiklerin ortaya atıldığını anlatan Pakdemirli, bunların yersiz olduğunu kaydetti.



Orman yangınları konuşuldukça farkındalığın arttığını vurgulayan Pakdemirli, "Tabii ki vatandaşlarımız ormanlık alanları kullanacak, buralar aynı zamanda 82 milyon bireyin kendi özel bahçesidir. Bunu yaparken koruma ve kullanma dengesini iyi korumalıyız." dedi.



Pakdemirli, 11 Kasım'da 13 milyon fidanı toprakla buluşturarak rekor kırdıklarını da belirterek, şöyle devam etti:



"Çorum'da ise tek bir noktada en fazla fidan dikme rekorunu gerçekleştirdik. Vatandaş da teşkilatın heyecanına ortak oldu. Önümüzdeki sene çıtayı artırmamız lazım. Bu sene başı itibarıyla şöyle bir hedef koyduk, ülkemizde 82 milyon vatandaş yaşıyor. 82 milyon vatandaşımızın her bireyi için hep birlikte birer fidan dikelim istiyoruz."



Pakdemirli, bunun duyurusunu ise sosyal medya hesabından yayınladığı yeni yıl mesajıyla yaptıklarını dile getirdi.



RUSYA'DAN UÇAK ALIMI



Bir yandan orman varlığını artırırken diğer yandan yangınlarla mücadele noktasında da eğitim çalışmalarına ağırlık verdiklerine işaret eden Pakdemirli, yangının ortak mücadele gerektirdiğini bildirdi.



Mücadele için bilgi, beceri, donanım, teknik kabiliyetin birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Pakdemirli, Antalya'da açılışı yapılan tesisin bu açıdan önemli olduğunu kaydetti.



Pakdemirli, yaptıkları her çalışmada daha iyisini araştırdıklarını söyledi.



Geçen yıl yangınlarda İHA'ları, termal kameraları, "drone"ları denediklerini, yeni ne varsa temin etmeye çalıştıklarını anlatan Pakdemirli, "Önümüzdeki günlerde yeni bir uçağı deneyeceğiz. Genel müdürümüz Japonya'ya kadar gitti, oradaki yangın uçaklarını denedi. Önümüzdeki günlerde Putin geliyor. Rus heyetiyle, Rus uçakları alımına dair bazı görüşmelerimiz olacak. Her gün bir önceki günden daha iyi olma gibi bir mecburiyetimiz var." değerlendirmesinde bulundu.



Tesiste inşa edilecek caminin mimarisine de değinen Pakdemirli, taştan bir yapı olarak planlandığını ancak bunun ahşaba çevrilmesi için bir çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.



Ahşap binalara ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Pakdemirli, "Yapabildiğimiz kadar ahşap bina yapalım, yeni yaptığımız binaların bir çoğunu da buna göre planlayalım. Mimarisi çok güzel bir cami, bina yapmak mümkün. Bundan sonra biraz daha ahşap mimariye önem verelim, topluma da örnek olalım." ifadelerini kullandı.



YANGINA İLK MÜDAHALE SÜRESİ 10 DAKİKAYA İNDİRİLMEK İSTENİYOR



Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de Antalya'da hizmete açılan tesiste aynı anda 200 kişiye eğitim verilebileceğini söyledi.

Tesisin sadece ülke geneline değil, uluslararası alana hitap edeceğini aktaran Karacabey, aynı yerleşke içinde yapılacak caminin de bölgeye hizmet vereceğini bildirdi.



Çok başarılı hizmetlere imza attıklarını vurgulayan Karacabey, yangınla mücadelede konusunda ilk müdahale dakikasını 15'den 12'ye indirdiklerini, 10 dakikaya indirmek için de çalıştıklarını kaydetti.



Karacabey, orman yangınlarında geçen yıllara göre bir düşüş yaşandığını da ifade etti.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Antalya'nın yüzde 54'ünün ormanlarla kaplı olduğunu kaydetti. Yazın sıcak olması nedeniyle yangın riskinin yüksek olduğunu ifade eden Karaloğlu, "Hem orman yangınları hem de yanan alanlar bakımından 2019'u önceki yıllara göre düşüşlerle kapadık. Keşke hiç olmasa." diye konuştu.



Bakan Pakdemirli, Vali Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve teşkilat çalışanların katılımıyla tesis hizmete açıldı, caminin temeli atıldı.

Tesisi inceleyen Pakdemirli, bahçeye fidan dikti.