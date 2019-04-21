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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.04.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli açıkladı: Millet bahçeleriyle ilgili önemli çalışma

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Bakan Pakdemirli açıkladı: Millet bahçeleriyle ilgili önemli çalışma

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Millet bahçelerini balık tüketiminin merkezi haline getirmek istiyoruz. Millet bahçelerinde en az bir balık ekmek büfesi olsun istiyoruz. Balık ekmek büfeleri, toplumun sağlıklı beslenmesine, milli üretimde sürdürebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki balık tüketiminin dünya ortalamasının gerisinde kaldığına işaret ederek, "Millet bahçelerini balık tüketiminin merkezi haline getirmek istiyoruz. Millet bahçelerinde en az bir balık ekmek büfesi olsun istiyoruz." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Pakdemirli, yıllık kişi başı tüketilen balık miktarının Avrupa'da 23, dünyada 18, Türkiye'de ise 7 kilogram civarında olduğunu, bu tablonun değişmesi için çalışma yaptıklarını aktardı.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla halen 28 ilde 25 milyon metrekarelik alanda çalışmaları yürütülen 52 millet bahçesinin balık tüketiminin artırılması için değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, millet bahçelerinin her birinde en az bir balık ekmek büfesi kurulması gerektiğini kaydetti.

Türkiye Belediyeler Birliğine, millet bahçelerinde balık ekmek büfelerine yer verilmesi için teklif götürdüklerini açıklayan Pakdemirli, "Millet bahçelerini balık tüketiminin merkezi haline getirmek istiyoruz. Millet bahçelerinde en az bir balık ekmek büfesi olsun istiyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, insanların yoğun çalışma temposunda olduklarından daha kolay tüketebilecekleri gıdalara yönelmiş durumda olduklarının altını çizerek, kolay ulaşılabilen hazır yemeklerin (fast-food) özellikle genç nesillerin sağlıksız beslenme alışkanlıkları edinmesine neden olduğuna dikkati çekti.

Ekmek arası balığın, söz konusu büfelerle iç bölgelerdeki illere farklı bir konseptle taşınması sağlanacağını belirten Pakdemirli, "Söz konusu büfeler, balığın uygun fiyatlarla aile bireylerine ulaştırılmasına ve insanlara balık yeme alışkanlığı kazandırılmasına katkıda bulunacaktır, ayrıca toplumun sağlıklı beslenmesine, milli üretimde sürdürebilirliğin sağlanmasına, ülkemizdeki istihdama ve ekonomiye katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, Türkiye'nin balık çeşitliliği konusunda çok zengin olduğuna dikkati çekerek, her alanda olduğu gib balıkçılıkta da üreticinin ve tüketicinin yanında olmak için çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

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